Sergio Massa renunció a la Cámara de Diputados: "Me llevo el mejor de los recuerdos"

"Quiero agradecerles a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa, que durante los días que me tocó estar al frente de esta Cámara nos acompañaron con esfuerzo y compromiso, entendiendo las complejidades que nos tocaron vivir. Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Este lugar me enseñó a escuchar más que hablar y convivir en la diferencia, pero por sobre todo me enseñó a respetar la tarea de cada uno de ustedes", comenzó diciendo Sergio Massa, y agregó: "Me llevo la alegría de que hayamos hecho funcionar la Cámara en pandemia".