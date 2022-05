Loto plus cambia de día por el censo: sortea mil millones de pesos

El día miércoles no habrá agencias, por lo cual, no se podrán realizar apuestas para jugar al Loto plus.

Sorteo del Loto plus del sábado 14 de mayo

TRADICIONAL

Nros: 20 33 32 31 11 22 JACKPOTS: 4 y 5

JACKPOTS: Ganadores: Vacante

DESQUITE

Nros: 08 14 24 30 37 38 JACKPOTS: 2 y 8

JACKPOTS: Ganadores: Vacante

SALE O SALE

Nros: 06 11 16 26 29 40

13 ganadores: $480.454

PRÓXIMO SORTEO

Miércoles 18 de mayo

POZO ESTIMADO

$998.000.00

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS

Este juego posee 3 modalidades: