Gastronomía para todos: así será la Feria SIN TACC

Patrio Gastronómico

Con más de 25 stands y food trucks, se trata de uno de los espacios más importantes del encuentro. La oferta estará a cargo de restaurantes y cocineros con experiencia probada en la elaboración de platos libres de gluten. Se podrá probar desde ceviche, pizzas, crepes y paella, hasta carnes asadas, cocina latina, pollo frito, hamburguesas, choripanes, helados, pastelería artesanal y diferentes postres. También habrá mesas comunitarias, cerveza, vinos y coctelería.

Stands confirmados: Cocelia (pizzas, choripanes y pastelería), Trixie (hamburguesas), Kreaps (crepes), Mochica (ceviche), Asado Campero (parrilla), Gazpacho (paella), Master Arepas (cocina latina), No es Soberbia (ribs), Piko Rico (pollo frito), Growlers (hamburguesas), Aloha (papas), Club Asador (carnes), Nonna Pía (provoletas), Sapore Squisito (chipá), Guapaletas (paletas heladas), Multisabores (panificados y postres), Cremolatti (helados), Almirante Dönn (cerveza tirada), Coffeenetta (café de especialidad) y Valle del Indio (vinos).

Mercado

Con más de 25 puestos de diferentes productores del país, acá se podrán adquirir todo tipo de productos libres de gluten a precio promocional, más barato que en supermercados, dietéticas y comercios en general. Se podrá encontrar productos como pastas, delicatessen, lácteos, infusiones y panificados, hasta aceites, especias, mermeladas, bebidas sin alcohol, snacks, productos de granja, embutidos, harinas y patisserie.

Stands confirmados: Celidarina (premezclas y harinas), El Brocal (mermeladas), Fermier (quesos), Las Quinas (miel y dulce de leche), Love Libre de Gluten (patisserie), Dimax (premezclas, harinas, galletitas y panificados), Boutique chips (snacks), Cagnoli (fiambres y embutidos), No es Soberbia (quesos ahumados), Solo Celíacos (almacén sin tacc), Amadda (panificados), La Barraca (quesos, fiambres, embutidos), Boutique de sabores (mate, yerbas, tés, especias, condimentos y sales), Doña Pacha (premezclas, harinas y rebozadores), Savona Fit (dulces), Shiva (panificados), Famiglia Dell´isola (aceites y aderezos), Fruch (snacks), Jade Sin TACC & Delizzie (panificados frescos y patisserie), Nuestros Sabores (snacks), Day by day (alfajores), Doña Magdalena (dulce de leche), Mezcla (cereales, semillas y frutos secos), Néctar (dulce de leche, mermeladas y mieles). Biogreen (cosmética), Essen (bazar), Swiss Just (cosmética), Vení a la Cocina (bazar).

Charlas y clases de cocina

En el sector del auditorio, Feria SIN TACC contará con un cronograma de clases de la mano de cocineros referentes como Alejandra Temporini, Silvina Rumi y Pablo Martín, entre otros. Además, habrá charlas con nutricionistas e influencers.

La Feria SIN TACC es un festival gastronómico al estilo de los grandes festivales gastronómicos que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires, pero con una particularidad: todos los platos y productos que se ofrecerán serán aptos para celíacos.

De esta manera, la feria es el primer encuentro pensado especialmente para que las personas con celiaquía o con intolerancia al trigo, avena, cebada y centeno (TACC) puedan disfrutar de la mayor cantidad de propuestas gastronómicas libres de gluten que se pueden encontrar juntas, en un mismo lugar.