Entrenadora escrachó a Diego Díaz y lo denunció por acoso sexual

La joven contó, a través de las historias de Instagram, cómo fue el desagradable episodio que vivió en el gimnasio. "Aparece un ser asqueroso, veo que se me acerca y me quiere decir algo. Me saco los auriculares y le digo '¿qué?' Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído" '¿Cómo te vas a poner ese escote?".