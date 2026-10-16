Alarma en el AMBA: más de 100 líneas de colectivos podrían reducir sus frecuencias por falta de fondos

La situación se suma a las dificultades que enfrenta el sector por el aumento de los costos de explotación, las próximas negociaciones salariales y el pago del medio aguinaldo. En ese escenario, las entidades reclaman una estructura de costos actualizada y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones.

Cómo podría afectar a los pasajeros del AMBA

Una eventual reducción de frecuencias podría traducirse en mayores tiempos de espera en las paradas y más complicaciones para quienes utilizan el colectivo a diario para llegar al trabajo, estudiar o realizar otras actividades.

Las cámaras sostienen que las restricciones serían progresivas y que buscan evitar una paralización total del sistema. Sin embargo, el alcance de las eventuales modificaciones dependerá de la respuesta de las autoridades y de las condiciones financieras de las compañías.