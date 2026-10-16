Alarma en el AMBA: más de 100 líneas de colectivos podrían reducir sus frecuencias por falta de fondos
Cuatro cámaras empresarias advirtieron que restringirán progresivamente los servicios si no obtienen respuestas del Gobierno.
Más de 100 líneas de colectivos que conectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían reducir sus frecuencias ante la falta de respuestas sobre el financiamiento del sistema. La advertencia fue realizada por las cámaras empresarias del sector, que aseguran que los ingresos reconocidos actualmente no alcanzan para cubrir los costos operativos.
El reclamo fue presentado por cuatro entidades empresarias: la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
Según plantearon, si no se adoptan medidas para recomponer los recursos del sistema, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente los servicios. Por el momento, no se informó una fecha concreta para el inicio de los recortes ni se precisó qué líneas modificarían sus cronogramas.
El reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno
Uno de los principales puntos de conflicto es una diferencia de $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre. Las cámaras sostienen que los cálculos utilizados sobreestimaron la recaudación esperada y que ese desfasaje provocó un perjuicio económico que todavía no fue compensado.
Además, las empresas reclaman una revisión de los costos reconocidos para sostener la actividad, entre ellos los vinculados con la adquisición de unidades y el funcionamiento cotidiano de las compañías. También cuestionan los criterios que penalizan la antigüedad de los vehículos en un contexto económico que, según afirman, dificulta la renovación de las flotas.
La situación se suma a las dificultades que enfrenta el sector por el aumento de los costos de explotación, las próximas negociaciones salariales y el pago del medio aguinaldo. En ese escenario, las entidades reclaman una estructura de costos actualizada y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones.
Cómo podría afectar a los pasajeros del AMBA
Una eventual reducción de frecuencias podría traducirse en mayores tiempos de espera en las paradas y más complicaciones para quienes utilizan el colectivo a diario para llegar al trabajo, estudiar o realizar otras actividades.
Las cámaras sostienen que las restricciones serían progresivas y que buscan evitar una paralización total del sistema. Sin embargo, el alcance de las eventuales modificaciones dependerá de la respuesta de las autoridades y de las condiciones financieras de las compañías.
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