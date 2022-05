Habló una de las hijas de Alberto Ferriols: "Siempre tuvo las armas"

Ferriols tendrá que declarar y explicar por qué tenía esa cantidad de armas y municiones en su casa, que no estaban registradas como establece la ley. La policía allanó la casa del médico tras la denuncia por amenaza de muerte que presentó una de sus hijas, Bettina.

Noelia, una de las hijas de Alberto Ferriols, se refirió este viernes la situación procesal que atraviesa su padre, detenido con prisión domiciliaria, y lo defendió públicamente.

"Mi papá está muy angustiado y muy mal por toda la situación que se está viviendo. Las cosas no son así de lo que se está diciendo", explicó la joven en A24. "Papá no es una persona violenta ni mucho menos, siempre se preocupó por nosotras que estudiemos y siempre estuvo presente", destacó una de las hijas de Ferriols.

Sobre el armamento encontrado por la policía, Noelia comentó: "En cuanto a las armas, no es nuevo, se sabe de mucho antes, de cuando estaba casado con mamá, cuando vivía en Pacheco de Melo con nosotras. Siempre tuvo armas, fue coleccionista y siempre las tuvo, no es nada nuevo". Y se diferenció de la denuncia de su hermana: "Yo no hice ninguna denuncia, ya todo se va a aclarar en la Justicia".