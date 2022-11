ANMAT prohibió una serie de perfumes: qué marcas no hay que comprar

Lo hizo por medio de la Disposición 9532/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se determinó la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad "en todo el territorio nacional de todos los productos 'Perfume Bloody marca NL Nina Lamaison; Perfume Euphoria marca NL Nina Lamaison; Perfume Maffia marca NL Nina Lamaison; Perfume Malvinas El Pozo marca NL Nina Lamaison; Perfume In Your Face marca NL Nina Lamaison; Perfume Close To Me by Gonzel; Perfume marca Baby Vito” en todas sus presentaciones.