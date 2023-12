Qué dice el tarot de las medidas económicas: "año de energías pesadas pero...", anuncia astróloga Eva Karina Barrios

image.png

De todos modos, Eva Karina dejó una luz de esperanza: "Nunca hay que perder la fe y podremos salir adelante".

"Yo creo que van a predominar las buenas ideas, grupales e individuales. Va a haber que adaptarse mucho más a las tecnologías. Tratemos de no confrontar y de pensar inteligentemente para actuar en consecuencia. Nunca hay que perder la fe y podremos salir adelante", agregó.

image.png

Quién es Eva Karina Barrios

"Mi don lo descubrí a los 13 años. Empecé a sentir que me hablaban al oído y que me llegaba información confusa. A esa edad me empezó a atraer la astrología china, la astrología occidental y el tarot egipcio. Descubrí que podía leer el tarot sin haber estudiado. Me llegaba información, casi que no puedo describirlo y ya hacía hechizos para ayudar a mis amigos", contó

"Mis inicios empezaron de más grande. Empecé estudiando medicina china, reiki, masoterapia, kinesiologia y en 2010 nuevamente pasó algo en mi vida que cambió totalmente mi rumbo, mi hermano se quitó la vida y empecé a buscar respuestas. Me orienté en la parapsicología, el espiritismo, la mediumnidad y en distintas doctrinas y religiones. Tengo familia en diferentes doctrinas que me guiaron en conocimientos ancestrales", agregó.

Las predicciones generales para 2024

image.png

"Según la astrología china este año trae mucha energía Yang, que es energía de pelea, de enfrentamientos. Debemos tratar de no confrontar y de tomar las cosas de la mejor manera. Viene un cambio de ciclo llamado período 9 en donde prosperarán quienes tengan mejores ideas", explicó.