Así será la prisión donde "Pequeño J" espera su extradición: hacinamiento, pocos recursos y talleres de reinserción

La seguridad interna es otro de los grandes problemas que hay en Cañete. Los operativos de requisa son frecuentes: se suelen incautar drogas, celulares, armas blancas y otros objetos prohibidos, lo que revela la dificultad de controlar el ingreso de elementos ilegales y la tensión constante entre los internos.

Talleres, educación y actividades para los internos

A pesar de las condiciones adversas, el penal de Cañete funcionan programas socioeducativos y productivos, que forman parte de la iniciativa "Cárceles Productivas", con talleres de cuero y panadería donde los internos pueden aprender oficios y trabajar en la producción de pan, billeteras, morrales y carteras.

En el ciclo lectivo 2024, más de 600 internos iniciaron clases en los centros educativos del INPE, con acceso a actividades culturales como música y otras propuestas formativas.

Cañete pequeño j

Triple femicidio de Varela: cuál es la situación de "Pequeño J" en Cañete

El penal está dividido en módulos que separan a condenados de procesados. En el caso de "Pequeño J", al estar detenido por un proceso de extradición, será alojado en un sector preventivo mientras se resuelve su situación judicial.

En tanto, el abogado que representa a Tony Janzen Valverde Victoriano dijo que el acusado se fugó de la Argentina porque en nuestro país "no tenía ninguna familia" y no podría conseguir un abogado.

"Al ver su nombre y apellidos en la televisión Crónica de Argentina, él optó por la idea de que en Argentina no tenía ninguna familia. Si lo detenían, ¿quién lo iba a ver en la cárcel? ¿Quién le pondría un abogado?", aseguró el letrado.

pequeño j en prisión Primeras imágenes de "Pequeño J" en prisión.

Tras asegurar que su defendido es inocente, dijo que la imputación se basa en la cobertura mediática más que en una investigación objetiva: "Lo que buscan es prácticamente meterlo preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que han ocurrido", sostuvo.

También invocó "el principio de humanidad" dado que "es un joven de 20 años" que no aceptó ser extraditado voluntariamente a la espera de que el caso “se enfríe” en la Argentina y la investigación prosiga con un curso "normal".