Aumenta la preocupación en Puerto Madryn por la aparición de más ballenas muertas
En menos de 48 horas se encontraron cinco ejemplares sin vida, uno de ellos en una de las playas principales de la ciudad chubutense.
Crece la preocupación en Puerto Madryn por la aparición de más ballenas muertas en distintos sectores de la costa. En menos de 48 horas se encontraron cinco ejemplares sin vida, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades de Chubut. Los especialistas buscan determinar qué está provocando los fallecimientos y temen que las cifras superen los registros anteriores.
El último hallazgo se produjo el martes por la mañana, cuando una ballena franca austral apareció en las inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio, en una de las zonas céntricas de Puerto Madryn. El descubrimiento se sumó a otros registrados durante el último fin de semana largo y volvió a poner el foco sobre una situación que se repite desde hace varias semanas.
Cinco ballenas muertas en distintos puntos de la costa de Puerto Madryn
Los ejemplares muertos fueron encontrados en diferentes sectores de la costa de Puerto Madryn. Entre las zonas donde se detectaron ballenas sin vida figuran Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el área ubicada entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.
Aunque la aparición de ejemplares muertos en las costas no es un fenómeno nuevo, los registros preliminares de esta temporada generan inquietud por la posibilidad de que se alcance un nivel de mortalidad superior al de años anteriores.
Ante este panorama, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral puso en marcha los procedimientos para recolectar muestras y analizarlas. El objetivo es establecer las causas de los fallecimientos y determinar si existe un factor común entre los casos detectados.
La hipótesis de una bacteria bajo investigación
Una de las principales líneas de investigación apunta a la posible presencia de una bacteria en el ambiente marino.
Según informó la Secretaría de Ambiente de Chubut, este microorganismo podría provocar una enfermedad que afecte a distintos órganos de los ballenatos. Sin embargo, todavía es necesario realizar estudios para confirmar o descartar esa posibilidad.
Los análisis de los animales muertos constituyen una parte de la investigación, pero las autoridades también consideran fundamental conocer las condiciones del agua en la que viven.
Por ese motivo, se necesitan estudios ambientales en los golfos Nuevo y San José. Esos relevamientos permitirán buscar posibles factores que puedan perjudicar la salud, la supervivencia y el bienestar de las ballenas que habitan la región.
Qué hacer si aparece una ballena en la costa
Mientras continúan los análisis, las autoridades difundieron recomendaciones para quienes encuentren un ejemplar varado en las playas de la zona.
La indicación es no acercarse ni tocar a la ballena. También se debe evitar que las mascotas se aproximen o entren en contacto con el animal.
Ante una situación de este tipo, se debe dar aviso a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y a la Secretaría de Ambiente de Chubut, a través del teléfono 280-4670760.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario