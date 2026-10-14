Aumenta la preocupación en Puerto Madryn por la aparición de más ballenas muertas 

La hipótesis de una bacteria bajo investigación

Una de las principales líneas de investigación apunta a la posible presencia de una bacteria en el ambiente marino.

Ballenatos muertos en Puerto Madryn

Según informó la Secretaría de Ambiente de Chubut, este microorganismo podría provocar una enfermedad que afecte a distintos órganos de los ballenatos. Sin embargo, todavía es necesario realizar estudios para confirmar o descartar esa posibilidad.

Los análisis de los animales muertos constituyen una parte de la investigación, pero las autoridades también consideran fundamental conocer las condiciones del agua en la que viven.

Por ese motivo, se necesitan estudios ambientales en los golfos Nuevo y San José. Esos relevamientos permitirán buscar posibles factores que puedan perjudicar la salud, la supervivencia y el bienestar de las ballenas que habitan la región.

Qué hacer si aparece una ballena en la costa

Mientras continúan los análisis, las autoridades difundieron recomendaciones para quienes encuentren un ejemplar varado en las playas de la zona.

La indicación es no acercarse ni tocar a la ballena. También se debe evitar que las mascotas se aproximen o entren en contacto con el animal.

Ante una situación de este tipo, se debe dar aviso a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y a la Secretaría de Ambiente de Chubut, a través del teléfono 280-4670760.