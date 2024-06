Caballito: así rescataron a la pareja que amenazaba con tirarse de un piso 20

El hecho ocurrió en avenida Rivadavia al 5136 en el piso 20 de un edificio, esquina Ángel M. Giménez. Después de varios minutos de tensión, finalmente las fuerzas de seguridad pudieron ingresar y rescatar ilesos a los adultos.

VIDEO Así rescataron a la pareja que amenazaba con tirarse de un piso 20 en Caballito

rescate caballito

Alberto Cresenti reveló que se trata de dos hermanos que psiquiátricamente están descompensados, pero no hubo que administrarles medicación para poder rescatarlos. "No querían dejar el departamento", dijo el titular del SAME a la prensa.

Según Crescenti, ambos se encuentran ilesos y fueron trasladados a un hospital donde serán atendidos por profesionales de salud mental.