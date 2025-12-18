Cayó una red internacional de abuso sexual infantil que usaba una plataforma de mensajería cifrada

En relación con la Argentina, a mediados de 2025 la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires dio intervención a la UFEDyCI, que inició la investigación de los objetivos locales.

De las tareas desarrolladas surgió que los investigados distribuían una gran cantidad de archivos de imagen y video en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

Esta modalidad delictiva se caracteriza por el funcionamiento de grupos de chat conformados por miles de usuarios a nivel mundial, en los que diariamente se intercambian y venden decenas de miles de archivos de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

A partir de la investigación llevada adelante por la UFEDyCI junto con la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se solicitó autorización judicial para la realización de los allanamientos. La medida fue dispuesta por la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 2.

operacion dori portada

Tres detenidos en Argentina con prisión preventiva en la “Operación Dori”

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se detectó una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Asimismo, en los teléfonos celulares de los imputados se identificaron diversos grupos activos de la aplicación Signal destinados al tráfico de este tipo de material.

En función de estos hallazgos, se procedió a la detención de tres personas.

En el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia correspondiente, en la cual la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados hasta la realización del juicio oral.

operacion dori

La jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido fiscal, valorando la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, y dispuso que los tres imputados permanezcan detenidos.

La Fiscalía continuará con la investigación respecto de los detenidos y del resto de los imputados, a partir del análisis técnico integral de todos los elementos secuestrados durante el operativo.

”En los celulares de los detenidos, se pudieron encontrar varios grupos de la aplicación SIGNAL en los que se trafica dicho material, algunos de los nombres de estos grupos son “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2”.

La Jueza Interviniente a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Bárbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada por la Fiscalía y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga, ha decido que los 3 imputados permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra”, sostuvo Daniela Dupuy al frente de la fiscalía especializada.