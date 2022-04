Revelan beneficios para la salud por comer huevos de Pascuas

Como huevos de Pascuas, bueno para la salud

huevos de pascua pinocha

Ryan James, asesor de salud y bienestar explicó que podría haber algunos beneficios para la salud las personas a menudo se sorprenden al saber que una porción diaria de chocolate es realmente buena para la salud.

El experto dijo que todo tiene que ver con los antioxidantes que contiene el chocolate. El experto dijo que todo tiene que ver con los antioxidantes que contiene el chocolate.

Los beneficios secretos para la salud del chocolate son:

la salud del corazón

la prevención de enfermedades

estimulante del estado de ánimo

intestino sano

"Eso se debe a que los granos de cacao contienen flavanoles, un compuesto antioxidante de origen vegetal que se cree que ayuda a la salud del corazón y posiblemente incluso a prevenir el cáncer, en dosis suficientemente altas. Otra ventaja de comer chocolate con alto contenido de cacao es que incluso puede hacerte sentir más feliz", indicó el especialista.

"Un estudio reciente descubrió que los adultos sanos que consumían 10 g de chocolate amargo al 85 % tres veces al día notaron mejoras en el estado de ánimo, gracias a los efectos prebióticos del cacao, que promueven el crecimiento de bacterias intestinales 'buenas'", agregó.

Mezclar el chocolate con otros alimentos

mini huevos de pascua

"El chocolate negro también promueve la liberación de sustancias químicas que nos hacen sentir bien, como la serotonina y las endorfinas, que crean sensaciones placenteras y mejoran positivamente el estado de ánimo", dijo.

Ryan dijo que cuando se trata de complacerse en esta Pascua, la clave es mantener las cosas equilibradas. Ryan dijo que cuando se trata de complacerse en esta Pascua, la clave es mantener las cosas equilibradas.

"Si está abrumado con el chocolate, intente dividirlo en porciones y hacer que dure más o use el chocolate para mezclarlo con el horneado para que se agote. No tienes que hacer la elección más saludable, pero una mejor opción podría ser comer frutas y nueces con un poco de trozos de chocolate agregados. Como siempre, trate de asegurarse de tener una dieta balanceada y mantener altos sus niveles de actividad", puntualizó en un informe publicado por The Sun