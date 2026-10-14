Cinematográfica persecución en Villa Zavaleta: iban en una moto robada, hubo tiros y terminaron detenidos
Un operativo iniciado en Flores culminó dentro del asentamiento tras un despliegue registrado por cámaras policiales.
Una dramática persecución a alta velocidad que incluyó intercambio de disparos sacudió las calles de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La secuencia, que comenzó en el barrio de Flores, culminó en los pasillos de la Villa Zavaleta y tuvo como resultado dos delincuentes detenidos, uno de ellos de 17 años, que circulaban a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo.
El procedimiento fue grabado íntegramente por la cámara corporal instalada en el chaleco de uno de los efectivos de la Policía de la Ciudad que participaba del despliegue. La persecución se desencadenó cuando una patrulla detectó el tránsito sospechoso del vehículo e intentó identificar a sus ocupantes, quienes emprendieron la huida a toda velocidad desoyendo las voces de alto.
Escape a alta velocidad, disparos y operativo en los pasillos
Durante la fuga, los sospechosos realizaron maniobras imprudentes por avenidas y calles del sector sur de la Capital Federal. En el trayecto, los ocupantes del rodado efectivizaron disparos con armas de fuego contra los uniformados que los perseguían en moto y móviles policiales, lo que motivó una rápida maniobra de saturación para cercar las vías de escape de los agresores.
El rastreo en tiempo real condujo a los delincuentes hasta el interior del entramado urbano de la Villa Zavaleta, en Barracas, donde abandonaron el rodado e intentaron refugiarse a pie en los pasillos del barrio para evadir la acción policial.
Detención de los sospechosos y secuestro del vehículo
Pese al intento de escape pedestre, los agentes de la fuerza porteña reaccionaron con rapidez, cercaron el sector y lograron reducir a los dos implicados a los pocos metros. En el lugar, las autoridades confirmaron la aprehensión del conductor de 20 años y de su acompañante menor de edad.
Tras verificar los datos de la motocicleta, el sistema informático policial arrojó que registraba una alerta por robo radicada días atrás. Ambos imputados quedaron a disposición del fuero judicial correspondiente, acusados por los delitos de encubrimiento, resistencia a la autoridad y abuso de armas de fuego.
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