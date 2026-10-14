Cinematográfica persecución en Villa Zavaleta: iban en una moto robada, hubo tiros y terminaron detenidos

Una dramática persecución a alta velocidad que incluyó intercambio de disparos sacudió las calles de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La secuencia, que comenzó en el barrio de Flores, culminó en los pasillos de la Villa Zavaleta y tuvo como resultado dos delincuentes detenidos, uno de ellos de 17 años, que circulaban a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo.