Así funcionarán los servicios públicos durante el feriado

Las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas y Sedes Comunales permanecerán cerradas, así como el Registro Civil, que solo funcionará solo la guardia de defunciones de 8 a 12.30. En tanto, el registro de licencias para conducir, sede Roca, permanecerá cerrada.

Lo mismo ocurrirá con las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones, que estarán cerradas.

El resto de los servicios funcionarán de la siguiente manera:

Cementerios

Las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de CABA se realizará en el horario de 7:30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13:30.

Estacionamiento

En tanto, el estacionamiento estará permitido sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, y el estacionamiento medido no tendrá vigencia. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.

Subte y Premetro

Los subtes y premetro funcionarán de 8 a 22.

Peajes

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

Policía y bomberos

La Policía y Bomberos de la Ciudad, Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, Línea 103 tendrán guardias activas las 24 horas.

Parques

Los parques permanecerán abiertos en los siguientes horarios: Reserva Ecológica Lago Lugano de 9 a 18; Jardín Botánico de 9 a 17.45; Ecoparque de 11 a 18; Reserva Ecológica Costanera Sur de 8 a 18 y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte de 9 a 18.

Museos y teatros

Los museos estarán abiertos de 11 a 19, y las bibliotecas públicas permanecerán cerradas (excepto Parque de la Estación y Casa de la Lectura).

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo, y el Teatro Colón permanecerán abiertos, el Centro Cultural Recoleta lo estará de 10.15 a 21 y la Usina del Arte de 12 a 20.

Ecobici

Por último, los usuarios de Ecobici tendrán las siguientes opciones: Feriado $210 (hasta 4 viajes de 60 minutos durante el día feriado); Viaje único $98 (1 viaje de hasta 30 minutos los sábados, domingos y feriados); y sólo para turistas extranjeros Diario $530 (hasta 6 viajes de 60 minutos durante 24 horas cualquier día de la semana); o Mensual $950 (hasta 6 viajes de 60 minutos por día durante un mes).