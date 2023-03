Ola de calor y cortes de luz: vecinos de la Ciudad hacen "ruidazos colectivos"

Entre los cinco puntos solicitados se encuentran "Inversión en Infraestructura eléctrica en toda la Ciudad, porque muchos de los problemas no son por falta de energía sino por la infraestructura, los cableados, que no soportan la necesidad de consumo por el calor", indicó Baldiviezo

Además, "también pedimos que haya una indemnización real, automática y general a las familias o no pagaremos las facturas; y urgentemente pedimos que haya protocolos de emergencia porque no hay protocolos de asistencia; no hay ningún organismo que se encargue de llevar agua, ni siquiera a las personas mayores".

"Se requiere que haya equipamiento e infraestructura urgente para garantizar el funcionamiento de escuelas y hospitales frente a la ola de calor; por eso decimos: basta de Edesur, basta de parches, basta de cortes y basta de sobreconstrucción sin que estén garantizadas las capacidades de los servicios públicos", subrayó.

Por último, "pedimos una mesa de trabajo de emergencia compuesta por organismos del Estado y las concesionarias viendo cuáles son las medidas inmediatas para solucionar este tema".

Hoy para las 17, están convocando en la esquina de las calles Carlos Calvo y Lima; a las 19 en Corrientes y Billinghurst, también a las 19, en Rivadavia y José María Moreno; a las 20 en Mercedes y Nueva York, y en el mismo horario en Cuenca y Nogoyá, en el barrio de Villa del Parque.

Por otro lado, otras asambleas barriales y colectivos de vecinos están convocando para mañana a las 17 a la sede de Edesur en Floresta, en la esquina de las calles Juan bautista Alberdi y Lacarra.