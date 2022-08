Claudia versus Ojeda: los hijos de Maradona no pueden usar su imagen en Qatar

Ojeda: —Vos me dijiste: ‘Tengo un montón de negocios para hacer para el mundial’.

Villafañe: —Sí, porque la gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién.

Ojeda: —¿Y ellas por qué firmaron algo antes que nosotros? A mí no me dijeron nada.

Villafañe: — Verónica, no inventes. Vas a tener que comprobar esto, de verdad Vero.

Ojeda: —Sí, ¡vamos a la Justicia todos! Me cansa que sean tan hipócritas.

cruce claudia ojeda

Aquí queda claro que el foco de conflicto va mucho más allá de cuestiones de memoria emotiva hacia Diego: tanto Verónica en condición de madre de Dieguito Fernando como Villafañe por su lugar de madre de Dalma y Gianinna pujan por el claro objetivo de usufructuar la imagen de Diego Maradona de cara al negocio multimillonario de Qatar 2022, donde se suma que la Selección Argentina llega como uno de los candidatos y también que podría ser el último Mundial de Lionel Messi, un combo explosivo que no se quieren perder.

Dado que la marca Maradona fue ratificada a Sattvica, el plan B que ronda por las cabezas de los herederos es la posibilidad de utilizar la imagen de Maradona “separada” de la marca.

Según pudo saber minutouno.com, especialistas en marcas indican que la idea de los herederos será imposible de realizarse. La imagen de Maradona está directamente relacionada a la marca y es por eso que la Justicia, tanto en el ámbito nacional como en el Internacional, dictó varios fallos en ese sentido. Los últimos se conocieron hace algunos días: el de la Corte de Florida y el de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina, donde ambos hacen referencia puntual a qué marca e imagen están fusionadas y se tratan de una misma cosa. Por lo tanto todo proyecto comercial tiene que contar con la autorización o el acuerdo formal de Sattvica, única propietaria de la marca e imagen de Diego Armando Maradona.

El propio juez de la sucesión dictó una medida cautelar que los obliga a cesar en el uso de la imagen de Maradona. Por esa razón, si los herederos tuvieran como estrategia usar la imagen sin el permiso de Sattvica, cada uno de esos proyectos serían frenados tanto por la Justicia Argentina como por la Justicia Internacional.