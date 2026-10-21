Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 21 de octubre

Jueves 22: Persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

Viernes 23: Jornada inestable de principio a fin. Se aguardan lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén chaparrones. La temperatura irán de los 15 °C a los 20 °C.

Sábado 24: Día de mal tiempo persistente, con lloviznas a lo largo de toda la jornada. A pesar de las precipitaciones, se registrará un marcado ascenso térmico, con una mínima de 13 °C y una máxima que trepará hasta los 29 °C.