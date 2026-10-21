Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 21 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buen clima y temperaturas agradables, aunque no descarta un desmejoramiento hacia la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) para este miércoles 21 de octubre y dio a conocer el panorama extendido para el resto de la semana.
Las condiciones comenzarán a desmejorar de forma progresiva, dando paso a varias jornadas consecutivas con precipitaciones y marcado cambio de temperatura.
Para la jornada de este miércoles, el organismo oficial prevé un ambiente templado, aunque con cobertura nubosa abundante y la llegada de las primeras lluvias sobre la noche:
-
Madrugada, mañana y tarde: Cielo mayormente nublado durante gran parte del día.
Noche: Aumento de la inestabilidad con probabilidad de chaparrones.
Temperaturas: La mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El reporte extendido del SMN anticipa un tramo final de la semana dominado por la humedad y el mal tiempo en la región metropolitana:
-
Jueves 22: Persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 20 °C de máxima.
Viernes 23: Jornada inestable de principio a fin. Se aguardan lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén chaparrones. La temperatura irán de los 15 °C a los 20 °C.
Sábado 24: Día de mal tiempo persistente, con lloviznas a lo largo de toda la jornada. A pesar de las precipitaciones, se registrará un marcado ascenso térmico, con una mínima de 13 °C y una máxima que trepará hasta los 29 °C.
Domingo 25: Continuarán las lloviznas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Se espera un fuerte descenso en las temperaturas, con valores de entre 12 °C y apenas 16 °C de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario