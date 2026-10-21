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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 21 de octubre

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buen clima y temperaturas agradables, aunque no descarta un desmejoramiento hacia la noche.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) para este miércoles 21 de octubre y dio a conocer el panorama extendido para el resto de la semana.

Las condiciones comenzarán a desmejorar de forma progresiva, dando paso a varias jornadas consecutivas con precipitaciones y marcado cambio de temperatura.

Para la jornada de este miércoles, el organismo oficial prevé un ambiente templado, aunque con cobertura nubosa abundante y la llegada de las primeras lluvias sobre la noche:

  • Madrugada, mañana y tarde: Cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

  • Noche: Aumento de la inestabilidad con probabilidad de chaparrones.

  • Temperaturas: La mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El reporte extendido del SMN anticipa un tramo final de la semana dominado por la humedad y el mal tiempo en la región metropolitana:

  • Jueves 22: Persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

  • Viernes 23: Jornada inestable de principio a fin. Se aguardan lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén chaparrones. La temperatura irán de los 15 °C a los 20 °C.

  • Sábado 24: Día de mal tiempo persistente, con lloviznas a lo largo de toda la jornada. A pesar de las precipitaciones, se registrará un marcado ascenso térmico, con una mínima de 13 °C y una máxima que trepará hasta los 29 °C.

  • Domingo 25: Continuarán las lloviznas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Se espera un fuerte descenso en las temperaturas, con valores de entre 12 °C y apenas 16 °C de máxima.

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