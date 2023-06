Continúa el reclamo de prestadores contra ANDIS: "La discapacidad está en emergencia"

En su gran mayoría los prestadores son monotributistas que dependen de que los pagos se hagan en tiempo y forma. Justamente, en un contexto inflacionario, además de que los aumentos de los honorarios pierden contra la inflación, los profesionales alertan por las demoras en los pagos de las prestaciones de salud y educación en el área de discapacidad.

Pero el área de incumbencia de ANDIS alcanza a minorías vulnerables, tal vez los sectores más vulnerables de la sociedad.

MARIANO HAMILTON: "ME CONMUEVE LA SITUACIÓN de los PIBES DISCAPACITADOS que ESTÁN PRESOS"

En ese sentido, el periodista Mariano Hamilton hice un fuerte llamado a las autoridades por la situación que padecen los presos con discapacidad que están detenidos en las cárceles.

En el programa Duro de Domar por C5N, Hamilton sostuvo en referencia a la represión en Jujuy que “las minorías también tienen voz y voto dentro de una sociedad”.

Al respecto, el periodista dijo que “a mí me conmueve especialmente el tema de las discapacidades y es algo que me cuesta mucho manejar por una cuestión personal” y enfatizó “la Agencia Nacional de Discapacidad qué poronga está haciendo que no participa para resolver el tema de los pibes discapacitados que están presos”.

En la misma línea, agregó “qué carajo está haciendo (Julio) Vitobello que es el responsable de ANDIS, debería estar enviando un funcionario a resolver ese problema, no se puede vulnerar el derecho de un niño discapacitado”.