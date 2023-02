La supuesta novia de Máximo Thomsen hizo una encendida defensa del rugbier asesino

Novia Thomsen "monaguillos"

Particularmente en el caso de Tomás Dalessandro, replicó la carta que este publicó minutos antes del fallo y remarcó: "Involucrarte para defender a un amigo dice el bobo este... Es lo que hicieron los rugbiers se defendieron entre ellos igual que esta banda de santurrones".

También atacó en reiteradas oportunidades a Julieta Rossi a la que atacó por encontrarse en Estados Unidos y apuntó que en realidad no declaró "porque su versión de Fernando no coincidía con la del más santo", recordemos que la joven no pudo declarar ya que según la versión oficial se encuentra con estrés postraumático.

En este contexto, la supuesta pareja de Máximo Thomsen acusó a Graciela Sosa y Silvino Báez de querer venganza y reiteradas oportunidades se refirió hacia ellos como "los extranjeros".

"Que festejen los chorros, los delincuentes: no hay justicia en este país. La condena es una desinteligencia digna del pueblo violento. Lo siento mucho por los chicos", comenzó diciendo Malisa López Marengo.

"Puertas adentro van a ser muy criticados los jueces, puertas afuera aplausos y cámaras", agregó.

"Perpetua para que no vuelva a pasar pedían, acá siguen fomentando la violencia, el próximo muerto en peleas va a ser un 'Machu' (como le dicen a Thomsen) para los que le peguen, todo gracias a Fernando Burlando y sus amigos los medios", manifestó en línea con lo que vienen planteando los familiares de los condenados.

"La gente violenta no quería justicia quería más violencia, por eso ahora no están conformes con la condena, quieren que además sufran los pibes y su familia", continuó.

"Se pelearon fuera del boliche y van a pagar una condena más larga que los años de vida que tienen. Esta es la justicia reformadora, esos jueces tuvieron la oportunidad de dar el ejemplo y no la usaron", comentó.

Y finalizó: "Los antirugbiers no aprendieron ni la lección que ellos mismos querían inculcar con la perpetua, la violencia está en el espejo de sus baños por algo vienen acá a buscar pelear conmigo porque sin violencia no tienen razón de ser".