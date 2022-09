Atentado a Cristina Kirchner: Agustina Díaz ampliará el miércoles su indagatoria

El jueves pasado la jueza rechazó excarcelar a Díaz, luego de que se confirmara a través de las pericias, que había conversado con su amiga Brenda Uliarte, procesada por el hecho, sobre formas posibles de atacar a la Vicepresidenta.

"Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensaje que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.

agustina diaz

La defensa de la detenida dejó trascender que el propósito de la ampliación de la indagatoria solicitada en el marco de la causa es desmentir que fue ella la que aparece en imágenes difundidas por la TV Pública en los días anteriores al ataque.

Fuentes del caso, sin embargo, aseguraron que los motivos reales del pedido de la ampliación de la indagatoria serían otros, toda vez que esas imágenes no fueron utilizadas como prueba de cargo en contra de Díaz.

Por otra parte, fuentes judiciales informaron este lunes que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, será la encargada de revisar lo actuado en primera instancia. Así fue decidido por sorteo luego de que llegara al tribunal de apelaciones el planteo de la defensa de Díaz al rechazo de su excarcelación.

Los mensajes de Brenda Uliarte a Agustina Días

Después del ataque a Cristina Kirchner, Uliarte se comunicó con Díaz quien le preguntó qué había ocurrido "y me contestó que la quisieron matar a la Vicepresidenta. Este mensaje fue por WhatsApp". Ante la insistencia, le pidió hablar para "contarle algo" y fue cuando le contó lo que había sucedido en la noche del 1° de septiembre afuera de la casa de Cristina Kirchner.

"Me dijo que quisieron matar a la Vicepresidenta y yo le digo que cómo y me daba duda de que todo era montado porque con todos los custodios que tenía que nadie haga nada me hizo algo raro. Yo no lo vinculé a las conversaciones previas porque no le di importancia a su fantasía", dijo Díaz.

Fue en el marco de esa charla que le preguntó a Uliarte: "Che, pero que onda que falló el tiro?. No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos donde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa?".

La conversación continuó y Díaz le dice: "Yo tengo un cagazo (sic) de que te agarren y te periten el celu. Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".

Ante la consulta de la fiscalía respecto de por qué preguntó sobre el disparo que no salió de la Bersa 32, Díaz indicó: que "la pregunta fue de chusma. Yo soy chusma. Pero no era con otro fin ese mensaje. Nada más. Después seguimos hablando y me fui a dormir y no le contesté más".