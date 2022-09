Atentado contra Cristina Kirchner: qué es un magnicidio

Por un error o una casualidad, no terminó en una verdadera tragedia: el arma calibre 380 que portaba el detenido, Fernando André Sabag Montiel, estaba cargada con cinco balas. Sin embargo, a pesar de que gatilló dos veces a apenas centímetros de la cara de la ex presidenta, no salió el disparo porque no había balas en la recámara, según determinaron los primeros análisis de lo sucedido.