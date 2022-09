El dueño del PH donde vivía Sabag Montiel dijo que estaba "muy revuelto y sucio"

Los vecinos de la zona indicaron que era frecuente ver al inquilino caminar por el barrio y que "era poco simpático y muy retraído", pero Paroldi aseguró que le parecía "una persona normal".

"Teníamos un trato de inquilino con propietario. Después de todo lo que pasó encontramos su departamento muy revuelto y bastante sucio. Las balas que encontraron estaban dentro de un armario. Eran dos cajas de municiones”, señaló Paroldi a los medios en San Martín.

El propietario del PH indicó que Sabag Montiel, que es de Brasil, llegó "recomendado" por otros inquilinos del inmueble sobre Uriburu al 700. El hombre le había comentado que trabajaba en una empresa de la Ciudad de Buenos Aires.

Paroldi recordó cómo se enteró que su inquilino había sido quien atacó anoche a Cristina Kirchner.

"Estaba comiendo, mirando la tele, y cuando veo la foto digo 'es mi inquilino', no sabía yo lo que estaba pasando. No lo podía creer", relató.

Mientras tanto, los vecinos de Villa Zagala dijeron a diversos medios que pulularon por San Martín este viernes que Sabag Montiel era visto "frecuentemente" por la zona pero que "no era de saludar mucho".

"Fernando no era de saludar mucho, era muy retraído. Tenía una novia jovencita. Alquilaba ahí atrás", contó Jorge, de 81 años, que vive a metros del PH que ocupaba Sabag Montiel.

Jorge contó que Paroldi, luego de ver el rostro de Sabag Montiel en la televisión, se dirigió a la comisaría del barrio y les entregó a los policías la llave del monoambiente.

"Les dijo a los policías que el agresor vivía ahí. No lo dudó ni un segundo. Ahí ellos vinieron e hicieron un gran despliegue despliegue", contó el vecino.

Otro vecino, que se presentó como "el Tano", dio detalles de la vivienda y recordó lo sucedido anoche cuando se despertó por los "ruidos estruendosos" que causaron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) al irrumpir en el domicilio para realizar un allanamiento.

"Yo sentía a la madrugada un despiole en el barrio. Se sentían ruidos raros. Salgo y veo todos los patrulleros acá en frente. Fue una tormenta. Sergio fue a la comisaría, entregó la llave y dijo que ese hombre denunció ahí. Ahí vinieron e hicieron ese despliegue", corroboró.

Ariel, en cambio, observaba con atención la puerta del domicilio en el que habitaba Sabag Montiel y contó: "en un lapso de un año lo vi cuatro o cinco veces al pibe. Parecía tranquilo, siempre me trató muy bien. Lo recuerdo bien porque tenía un Peugeot 307 gris."

Ariel se fue a dormir temprano el jueves a la noche, después de la noticia del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, pero se despertó ante "el ruido descontrolado de todos los patrulleros", como le ocurrió a muchos de sus vecinos en ese barrio de San Martín.

"Me acosté temprano y me desperté con el ruido de todos los patrulleros. Pensé que le habían entrado a robar", confesó el hombre que definió a Villa Zagala como "un barrio tranquilo" y que no es habitual ver este tipo de despliegues policiales.