El militante de ultraderecha detenido es hijo de dos víctimas de la dictadura

El hombre de 38 años es referente del espacio “anti-comunista”, que fue denunciado por más de 80 organizaciones de Derechos Humanos este año. Derman fue detenido el lunes después de conocerse un video de Youtube donde celebraba el ataque fallido contra la expresidenta y brindaba “total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos”. Además, cursaba primer año de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata, donde tuvo conflictos con docentes y compañeros por sus discursos nazis y machistas, finalmente, tras su detención, decidieron echarlo.

Los padres de José Derman

En diciembre de 1977, Cristina Gioglio fue secuestrada en su casa de Ranelagh cuando volvía de trabajar, fue trasladada y torturada en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Destacamento de Arana. En democracia dio testimonio en los juicios La Cacha, Pozo de Banfield, Pozo de Arana y Circuito Camps; también declaró en Italia y en España ante el juez Baltasar Garzón.

“Me agarran y me llevan a mi casa, en el piso estaba acostado, maniatado, con los pies atados y amordazado Alberto Derman, que en ese momento era mi pareja. Mi hijo de 15 meses, Marcos Derman, no estaba. Yo empecé a preguntar dónde estaba, pero nadie me quiso decir. Se suponía que tenía que estar allí”, relató Cristina en el año 2000 durante el juicio sobre la desaparición de su ex pareja, según informó el DiarioAr.

Ese día, Alberto Deman fue secuestrado después de retirar al bebé de la guardería. La policía dejó al niño, hermano de José Derman, que nacería años después en democracia, con una vecina que lo cuidó durante cuatro días hasta que contactaron a la familia.

“Me tiran en el piso de un auto junto con Alberto Derman y nos trasladan a lo que yo después supe que era la Brigada de Quilmes”, describió.

Por su parte, Alberto Derman fue delegado gremial en el Astillero Río Santiago y estuvo secuestrado dos veces. La primera fue el 25 de octubre de 1977 y fue liberado tres días después; y la segunda en diciembre junto a su compañera. En ambas fue trasladado al Pozo de Quilmes.

“Me sometieron a torturas haciendo imputaciones que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Los gritos de los torturados eran permanentes”, relató en junio de este año durante el Juicio de Las Brigadas en La Plata.

Tras ser liberada, Cristina formó parte de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y, luego, de la Unión por los Derechos Humanos de La Plata. Desde los años 90 militó activamente en el movimiento de mujeres y fue referente de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, algo que también contrasta con la actividad de su hijo, que tiene varias denuncias por hostigamiento, amenazas y acoso hacia activistas feministas a través de las redes sociales.

El discurso negacionista de José Derman

“Ni 30.000 desaparecidos, ni 30.000 víctimas”, “No fueron 30.000 los desaparecidos, pero sí fueron 21.642 los atentados terroristas perpetrados en la década del ‘70 por Montoneros y el ERP”, esas son algunas de las frases que se leen en el Facebook del CCKR.

En el local, ubicado en el barrio El Mondongo de La Plata, hay murales de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y Mohamed Alí Seineldín, Ricardo Iorio, Novak Djokovic y Mario Malevo Ferreyra.