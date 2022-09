El padre de Brenda Uliarte dice que es peronista y que su hija "se dejó llevar" por Sabag Montiel

En este sentido, afirmó que su hija es "una criatura muy manejada". "No te estoy diciendo que ella es re buena. Puede haber tenido sus actitudes, pero de un retraso, de la falta de un cariño de una persona que perdió un hijo; de una piba dolida. Puede haber mentido, sí, y puede haber dicho cualquier cosa que le estaban inculcando", añadió.

Sobre el intento de magnicidio, Leonardo reconoció ser partidario de la Vicepresidenta, a la que definió como una "segunda madre para él", y se mostró sorprendido por los vínculos de su hija con militantes libertarios.

En cuanto a la relación que Brenda mantenía Sabag Montiel, reveló que era muy reciente. "Al sentir cariño por esa persona, se dejó llevar. Yo les quiero decir cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de los libertarios, de la corrupción: esa no es la palabra de ella. Yo la llamé un montón de veces, le mandé mensajes. Le dije que ponga un abogado, que no tenga miedo, porque es una persona", insistió.

En este sentido, comentó que al atacante de Cristina Kirchner lo vio una sola vez y afirmó: "no conozco nada de nada. Lo único, mis sobrinos, que hablaron con él, les pareció un bobo. De esos tipos que por fama son capaz de inmolarse".

"A ella no le interesa la política. Yo me cansaba de hablarle de Perón. Así como le hablaba a ella, le hablo a mi hijo. Ellos me sacaban sonando, no les gustaba. Por eso me parece muy raro que hable de la corrupción del otro. Esa no es ella. Por eso es una persona muy perturbada", analizó Leonardo.

Y concluyó: "Cuando la jueza le tome indagatoria, se va a dar cuenta que ella es una piba sana; que no tiene nada que ver con todo lo que hablan de ella ni las cosas que ella hablaba. Se va a dar cuenta que ella estaba manipulada".