El tío de Brenda, la novia de Sabag Montiel, con Jorge Rial: "No puedo creer lo que hizo"

Eduardo, tío de la joven de 23 años que fue detenida el domingo, dialogó con Jorge Rial y habló de su sobrina. "No lo puedo creer, yo puse el pecho por una persona que crió mi mamá y mi hermana. Siempre estuvo solita y fue muy sufrida. Me partió el alma ver la foto donde está armada. No lo puedo creer", aseguró.