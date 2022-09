El video del allanamiento en la casa del ex novio de Brenda Uliarte

En este sentido, este sábado C5N mostró imágenes del operativo, debido a que investigadores creen que la bolsa en cuestión podría ser la misma en la que Sabag Montiel escondió la pistola.

Allanamiento Sabag Montiel Brenda Uliarte Cristina Kirchner

La prueba fue enviada a peritar para determinar la posible presencia de restos de pólvora en esa bolsa, que podría indicar que allí se guardó la pistola Bersa que usó el detenido Fernando Sabag Montiel para gatillar contra el rostro de la Vicepresidenta.

Por su parte, en las imágenes de cámaras de seguridad se observó a la pareja, viajando hacia las inmediaciones a la casa de Cristina Kirchner, llevando una bolsa blanca en donde estaría el arma con la que el joven brasileño intentó a matar a la vicepresidenta.

Uno de los videos corresponde a la estación Constitución de la Línea C del subterráneo porteño, a las 17.20, y diez minutos más tarde, aparecen bajando en Diagonal Norte, junto al Obelisco. Esto contradice la versión de la mujer, quien en una entrevista con Telefe -que no tiene valor judicial- dijo que no había estado con su pareja en los momentos previos al atentado.

Las cámaras desplegadas por el Gobierno de la Ciudad en la zona del microcentro captaron a Sabag Montiel y Uliarte en la esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes a las 17.42, y a las 17.44 en Florida y Corrientes. Dos minutos después, aparecieron en Florida y Lavalle, es decir, a unas 15 cuadras del departamento de la vicepresidenta, ubicado en el barrio de Recoleta.