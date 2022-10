La ex de Gabriel Carrizo rompió el silencio con C5N: "Me dijo que le iba a salir un negocio"

En diálogo con Conflicto de intereses, la mujer explicó que siempre se tuvo que hacer cargo "sola" de mantener al hijo de ambos, y reveló: "Me dijo que no siga con el proceso porque le iba a salir un negocio e iba a ganar mucha plata. Y que no nos iba a faltar más nada. Me dijo que le dé un par de meses".

"Todo el mundo, gente y familia, pensó que había algo raro. No estoy afirmando nada", sostuvo la ex pareja de Carrizo sobre la posible relación entre el atentado y ese supuesto negocio que iba a salirle al ahora detenido.

Por otro lado, la mujer negó haber visto un revólver. mientras convivía con Carrizo. "Hasta que yo conviví con él en el 2019, nunca lo vi con un arma", afirmó.

En otro orden, la mujer aseguró que recibió amenazas en los últimos días y por eso pidió una perimetral contra la familia de su ex. "La madre me pegó cuando yo estaba embarazada", rememoró.