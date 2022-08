La vecina de Cristina Kirchner tras recibir a militantes en su casa: "Son unos bombones"

Este lunes en diálogo con Jorge Rial, la vecina de la Vicepresidenta habló sobre la movilización sucedida el sábado, donde descartó hechos de violencia para con los vecinos y, entre risas, contó una anécdota de esa tarde: "Entre y salí de casa y nunca recibí una agresión. El sábado me metí en la muchedumbre y una chica se desmayó, llegó el médico, que estaba desesperado porque la chica estaba embarazada, y los hice pasar a casa porque no había espacio. Cuando se recuperó, los dejé salir al balcón y, cuando la foto empezó a viralizarse, me llegaron mensajes preguntándome si me habían tomado la casa".