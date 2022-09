Más chats que complican a Gabriel Carrizo: "¿Querés hacerlo?"

chats gabriel carrizo

En las conversaciones se observa cómo el supuesto jefe laboral intentaba convencer a Uliarte sobre el plan para que descubran el intento de asesinato a la vicepresidenta. Y también parecía que seguían planeando un nuevo ataque.

"Estuvo a un segundo de ser héroe nacional", exclamó Carrizo. "Quiso liberar a un país de la esclavitud. Lpm, cómo le pudo fallar el tiro", se lamentó la joven novia de Fernando Sabag Montiel.

El mismo 2 de septiembre, tras el fallido intento de asesinato, Carrizo le preguntó a Uliarte si "quería hacerlo", ante lo que contestó: "Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica y le tembló el pulso".

image.png

"Tengo miedo que vayamos todos en cana si salimos a hablar", le confesó Brenda a Carrizo, quien le respondió: "No boluda, ¿sabés de qué tenés que tener miedo? De la condena social. Legalmente no hicimos nada. Yo se cómo se maneja esta gente y se cómo lo toma la gente que mira la tele. Hay que ir hoy mismo".

En otra conversación, Carrizo habla con una tal "Morena", quien no parece estar de acuerdo con el magnicida. "Tu amigo va a ir re en cana", le dijo, mientras que el actual detenido, sentenció: "Héroe nacional".

https://twitter.com/C5N/status/1572375814502596610 Gabriel Carrizo a su prima: "Mi amigo intentó matar a Cristina. Un empleado mío".



NOTA EN DESARROLLO