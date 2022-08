Ximena, la vecina de Cristina Kirchner habló con C5N: "Eso del quilombo no es tan así"

En este sentido, la vecina de Uruguay y Juncal, contó una anécdota de la manifestación del sábado: "Entre y salí de casa y nunca recibí una agresión. El sábado me metí en la muchedumbre y una chica se desmayó, llegó el médico, que estaba desesperado porque la chica estaba embarazada, y los hice pasar a casa porque no había espacio. Cuando se recuperó la chica, los dejé salir al balcón y, cuando la foto empezó a viralizarse, me empezaron a llegar mensajes preguntándome si me habían tomado la casa".

Al ser consultada sobre si le molesta tener a Cristina Kirchner de vecina, la mujer aseguró: "Si me llegara a molestar, en el sentido que tiene una postura política diferente a la mía, lo que tengo que hacer es mudarme. En la Argentina uno compra un piso donde se le da la gana y tiene los vecinos que tiene y si no te gustan andate, no te podes quejar. No hay barrio exclusivo para nadie".

"Me reconozco muy liberal. Trato de profesar un respeto por la vida ajena (...) Yo tuve muchos privilegios. Nací en una casa donde nunca faltó comida, abrigo, tuve acceso a una excelente educación. Entiendo a la clase que pertenezco. Cristina pertenece a un orden diferente. Ni mejor ni peor. Es otro mundo", remarcó.

Y agregó: "Me molesta cuando me tildan de tilinga, porque es algo que desprecio, la gente que no puede dar las gracias por lo que recibió y que desprecia al otro por su condición. Me parece ridículo y absurdo".

vecina de cristina