El Gobierno ya trasladó casi el 80% de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz
El total se eleva a 1.193, pero la capacidad del complejo penitenciario porteño es de aproximadamente 1.600.
En el cuarto día del operativo de traslado de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz, que tuvo lugar este miércoles, viajaron 292 internos que, sumados a los 326 trasladados el domingo, los 283 del lunes y los 292 del martes, totalizan 1.193 ya reubicados, más del 79,5% de los aproximadamente 1.600 detenidos.
"La mudanza sigue avanzando, de manera gradual y bajo el máximo control de nuestro Servicio Penitenciario Federal", celebró en X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a un video del operativo con rock como soundtrack.
Las imágenes muestran a los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) entrar al penal con cascos y escudos para llevar adelante el proceso de identificación y registro de los detenidos, que incluye la colocación de pulseras con código QR para la trazabilidad de cada movimiento desde la salida de Devoto hasta el ingreso a Marcos Paz.
Luego, los internos circulan esposados hasta los vehículos que los llevarán al nuevo penal, que se encuentra a una hora de distancia en auto del barrio porteño de Villa Devoto.
El operativo comenzó el último domingo y se enmarca en la Resolución 1042/2026, que habilitó el complejo de Marcos Paz y dispuso que Villa Devoto deje de usarse como unidad penitenciaria, tal como se acordó en 2018 entre el Ejecutivo nacional y el porteño.
Mientras avanzan los traslados, se espera saber qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina, debido a que entre 60 y 80 reclusos permanecerán alojados en dicha prisión porteña durante su visita. El panorama es incierto, ya que el Sumo Pontífice tiene cáncer de pulmón y fue operado para quitarle un nódulo.
La nueva cárcel fue levantada sobre un terreno de 80 hectáreas, cuyo complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.
Una vez que concluya el traslado, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de descomprimir los edificios de seguridad.
Cómo es el complejo de Marcos Paz
La nueva cárcel de Marcos Paz se levanta sobre un predio de 80 hectáreas y está configurada como un complejo de máxima seguridad. Cuenta con cuatro unidades de alojamiento y una capacidad total para 2.232 presos, con pabellones diseñados bajo estándares más modernos que los de la vieja estructura de Devoto.
Una vez concluido el traspaso desde Devoto, el plan oficial prevé incorporar a Marcos Paz a 350 internos actualmente detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, todos a disposición del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es descomprimir comisarías y edificios de seguridad que hoy funcionan por encima de su capacidad.
Con el avance del operativo, Devoto se encamina a dejar atrás décadas de sobrepoblación y deterioro edilicio, mientras el sistema federal busca concentrar a los internos en complejos de mayor capacidad y seguridad, y a la vez reducir la presión sobre las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.
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