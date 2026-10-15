El Gobierno ya trasladó casi el 80% de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Mientras avanzan los traslados, se espera saber qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina, debido a que entre 60 y 80 reclusos permanecerán alojados en dicha prisión porteña durante su visita. El panorama es incierto, ya que el Sumo Pontífice tiene cáncer de pulmón y fue operado para quitarle un nódulo.

La nueva cárcel fue levantada sobre un terreno de 80 hectáreas, cuyo complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.

Una vez que concluya el traslado, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de descomprimir los edificios de seguridad.

Cómo es el complejo de Marcos Paz

La nueva cárcel de Marcos Paz se levanta sobre un predio de 80 hectáreas y está configurada como un complejo de máxima seguridad. Cuenta con cuatro unidades de alojamiento y una capacidad total para 2.232 presos, con pabellones diseñados bajo estándares más modernos que los de la vieja estructura de Devoto.

Una vez concluido el traspaso desde Devoto, el plan oficial prevé incorporar a Marcos Paz a 350 internos actualmente detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, todos a disposición del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es descomprimir comisarías y edificios de seguridad que hoy funcionan por encima de su capacidad.

Con el avance del operativo, Devoto se encamina a dejar atrás décadas de sobrepoblación y deterioro edilicio, mientras el sistema federal busca concentrar a los internos en complejos de mayor capacidad y seguridad, y a la vez reducir la presión sobre las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.