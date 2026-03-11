Empleados de comercio discuten un nuevo aumento salarial: qué podría pasar con el bono de $100.000
El sindicato retomó las paritarias con las cámaras empresarias y uno de los temas centrales es el futuro del refuerzo que se paga como suma fija.
Los trabajadores del comercio iniciaron una nueva instancia de negociación salarial que podría derivar en una actualización de los sueldos en los próximos meses. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), encabezada por Armando Cavalieri, volvió a reunirse con las cámaras del sector para revisar las escalas salariales vigentes.
Esta reunión se realiza en el marco de la cláusula de revisión incluida en el acuerdo paritario firmado hacia finales de 2025, que contemplaba un nuevo encuentro durante marzo de este año para analizar la evolución de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo.
El convenio de la actividad es uno de los más amplios del país y alcanza a más de un millón de empleados, por lo que cualquier modificación en sus salarios suele tener repercusión en otras negociaciones laborales.
Uno de los puntos más importantes de la discusión es qué sucederá con el bono de $100.000 que actualmente se abona como suma no remunerativa. Ese refuerzo salarial está compuesto por dos montos acordados en revisiones anteriores: uno de $40.000 que ya formaba parte del esquema y otro de $60.000 incorporado posteriormente.
De acuerdo con lo establecido en el último acuerdo, este adicional continuará pagándose hasta marzo y luego pasará a integrarse al salario básico desde abril. Cuando eso ocurra, comenzará a formar parte del cálculo de distintos ítems del recibo de sueldo, como la antigüedad o el presentismo.
Sin embargo, al convertirse en remunerativo también implicará mayores descuentos por aportes y contribuciones. Por ese motivo, desde el gremio buscarán que el nuevo acuerdo incluya algún incremento adicional que permita sostener el ingreso real de los trabajadores.
En ese contexto, la paritaria del sector comercial entra en una fase decisiva y en las próximas semanas podrían definirse nuevas mejoras salariales para uno de los gremios con mayor cantidad de afiliados en la Argentina.
