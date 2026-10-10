Fin de semana largo de choques en CABA: accidentes en Palermo, Constitución y Avenida Cantilo
Los siniestros ocurrieron en distintos barrios porteños; un hombre de 29 años fue trasladado al hospital Durand y otro de 27, al Pirovano.
El fin de semana largo comenzó con varios siniestros viales que se registró este sábado en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con al menos seis choques casi en simultáneo. El episodio más llamativo ocurrió en Palermo, donde un auto terminó incrustado dentro de la estructura de un ex banco, en la intersección de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe.
El vehículo que impactó contra la edificación atravesó vidrios y mampostería hasta quedar dentro del inmueble. Pese a la espectacularidad del choque, el conductor logró salir por sus propios medios y el SAME decidió anular la atención prevista, al constatar que no presentaba heridas de gravedad.
Fuentes vinculadas al operativo señalaron que personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación y resguardar el área afectada, mientras se aguardaba la llegada de los peritos para determinar las causas del siniestro. No se registraron otros heridos dentro de la propiedad ni en la vereda.
Choques en serie en diferentes barrios porteños
La madrugada ya venía cargada de intervenciones para los servicios de emergencia. Cerca de las 5.40, un Fiat Cronos y una camioneta Renault Duster colisionaron en el cruce de la avenida Medrano y Juan Domingo Perón. Uno de los vehículos presentó un principio de incendio, por lo que debieron intervenir los Bomberos junto con efectivos de la Policía Comunal 5.
El SAME asistió a los involucrados y trasladó a un hombre de 29 años con politraumatismos al Hospital Durand. Pasadas las 6, la situación fue dada por finalizada, aunque los rodados permanecieron en el lugar a la espera de las pericias de la Policía Científica, un procedimiento habitual para determinar responsabilidades y reconstruir la dinámica del choque.
Minutos antes, a las 3.30, otro automóvil había impactado contra un guardarraíl en la avenida Cantilo, mano hacia el Riachuelo, a la altura de la bajada de Tránsito Pesado. Tres ocupantes —dos hombres de 20 y 21 años y una mujer de 21— fueron asistidos por el SAME por lesiones leves y no requirieron traslado. Todos quedaron demorados mientras se realizaban los controles y actuaciones de rigor, a cargo de la Policía Comunal 13.
Impactos contra pared, fuga tras choque y un lesionado más
A las 3.40 se registró otro episodio en Constitución al 1770, entre las calles Solís y Entre Ríos, donde un auto chocó contra la pared de una edificación. El conductor, de 45 años, fue atendido por el SAME por heridas leves, sin necesidad de ser trasladado. El hombre permaneció en el lugar para la realización de estudios toxicológicos, mientras que la Policía Comunal 1 Sur llevó adelante las pericias científicas.
Otro de los hechos ocurrió en la intersección de la avenida del Libertador y Dorrego, donde un Honda Civic blanco embistió a una moto y su conductor se dio a la fuga sin asistir al motociclista. La víctima, un hombre de 31 años, sufrió un traumatismo de tobillo y fue atendido en el lugar, también sin traslado. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena bajo la órbita de la Comunal 14.
Por último, en Godoy Cruz y Gorriti, un auto colisionó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, un hombre de 27 años debió ser trasladado al Hospital Pirovano. En todos los casos intervinieron equipos del SAME, fuerzas de seguridad y peritos especializados, en una madrugada que volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la siniestralidad vial en la Ciudad.
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