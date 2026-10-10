Fin de semana largo de choques en CABA: accidentes en Palermo, Constitución y Avenida Cantilo

Minutos antes, a las 3.30, otro automóvil había impactado contra un guardarraíl en la avenida Cantilo, mano hacia el Riachuelo, a la altura de la bajada de Tránsito Pesado. Tres ocupantes —dos hombres de 20 y 21 años y una mujer de 21— fueron asistidos por el SAME por lesiones leves y no requirieron traslado. Todos quedaron demorados mientras se realizaban los controles y actuaciones de rigor, a cargo de la Policía Comunal 13.

Impactos contra pared, fuga tras choque y un lesionado más

A las 3.40 se registró otro episodio en Constitución al 1770, entre las calles Solís y Entre Ríos, donde un auto chocó contra la pared de una edificación. El conductor, de 45 años, fue atendido por el SAME por heridas leves, sin necesidad de ser trasladado. El hombre permaneció en el lugar para la realización de estudios toxicológicos, mientras que la Policía Comunal 1 Sur llevó adelante las pericias científicas.

Otro de los hechos ocurrió en la intersección de la avenida del Libertador y Dorrego, donde un Honda Civic blanco embistió a una moto y su conductor se dio a la fuga sin asistir al motociclista. La víctima, un hombre de 31 años, sufrió un traumatismo de tobillo y fue atendido en el lugar, también sin traslado. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena bajo la órbita de la Comunal 14.

Por último, en Godoy Cruz y Gorriti, un auto colisionó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, un hombre de 27 años debió ser trasladado al Hospital Pirovano. En todos los casos intervinieron equipos del SAME, fuerzas de seguridad y peritos especializados, en una madrugada que volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la siniestralidad vial en la Ciudad.