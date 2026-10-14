Fue al hospital por un dolor de muela, le dieron una inyección y murió cuando volvía a su casa
La familia denunció mala praxis tras el trágico fallecimiento de un hombre que sufrió una descompensación fatal.
Una trágica y desconcertante muerte sacude a la localidad chubutense de Dolavon tras el fallecimiento de un hombre de 43 años que se había presentado en el hospital rural por una dolencia odontológica cotidiana. El paciente acudió al centro sanitario afectado por un fuerte dolor de muela, recibió una aplicación inyectable por parte del personal de guardia para calmar el cuadro y se retiró caminando hacia su domicilio junto a su hermano, pero se descompensó de manera sorpresiva a pocos metros de llegar a su vivienda.
Transeúntes y efectivos policiales intentaron asistirlo de urgencia en la vía pública al notar que se había desplomado en una plaza del barrio. Pese a las maniobras de reanimación practicadas en el lugar y la posterior llegada de una ambulancia, los profesionales terminaron confirmando su deceso en plena calle.
Denuncia por mala praxis y pedido de justicia
Tras enterarse del trágico desenlace, los familiares de la víctima se presentaron ante la Comisaría local e hicieron el reclamo en las puertas del hospital para exigir explicaciones urgentes a las autoridades sanitarias. La familia sostiene que se trató de un caso de negligencia o mala praxis médica, señalando que la víctima no padecía afecciones previas de gravedad y que su estado empeoró drásticamente escasos minutos después de recibir la medicación inyectada en la guardia.
Los allegados solicitaron la preservación de las cámaras de seguridad del hospital y del trayecto para determinar los momentos previos al colapso, además de esperar los resultados periciales para confirmar qué droga específica le administraron.
Investigación judicial y autopsia clave
Ante la gravedad del hecho, la Justicia tomó intervención en el caso para ordenar la preservación de la escena donde se produjo el deceso y disponer el traslado del cuerpo a la morgue judicial. La autopsia y los análisis toxicológicos serán las pruebas determinantes para establecer la causa real de la muerte y ratificar o descartar si existió una reacción alérgica severa, una mala administración farmacológica o una complicación médica vinculada a la inyección aplicada.
Por su parte, la familia continúa a la espera de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud provincial y del propio centro médico de Dolavon.
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