Fue al hospital por un dolor de muela, le dieron una inyección y murió cuando volvía a su casa

Una trágica y desconcertante muerte sacude a la localidad chubutense de Dolavon tras el fallecimiento de un hombre de 43 años que se había presentado en el hospital rural por una dolencia odontológica cotidiana. El paciente acudió al centro sanitario afectado por un fuerte dolor de muela, recibió una aplicación inyectable por parte del personal de guardia para calmar el cuadro y se retiró caminando hacia su domicilio junto a su hermano, pero se descompensó de manera sorpresiva a pocos metros de llegar a su vivienda.