Fuerte choque entre dos autos en Puente Nicolás Avellaneda dejó cuatro heridos heridos

En el segundo vehículo, marca Nissan modelo Tiida, había otro hombre adulto en estado inconsciente pero con signos vitales. Fue trasladado al citado nosocomio con politraumatismos. En dicho rodado también había una mujer mayor de edad, también en estado inconsciente. La guardia de Bomberos realizó las últimas maniobras a fin de liberarla y también fue derivada al Argerich, con politraumatismos.

Uno de los autos resultó más dañado que el otro, pero en ambos casos la magnitud del choque fue tal que dos de los ocupantes quedaron atrapados y fueron rescatados por Bomberos. “No se entiende lo que han querido hacer, mano y contramano. Lo cierto es que chocaron, colisionaron de frente”, relató un testigo a los medios.

Las condiciones de la calzada, húmeda por la lluvia, podrían haber influido en el desenlace, aunque no se descarta la posibilidad de una falla mecánica, una mala maniobra o una distracción al volante.

Se espera que los exámenes médicos, incluidos los análisis de sangre, aporten más información sobre el estado de los conductores al momento del accidente.

Por el accidente, el tránsito se cortó en su totalidad en el puente Nicolás Avellaneda, tanto en dirección a la capital como hacia la provincia. Esta situación obligó a numerosos pasajeros de colectivos a descender al pie del puente y cruzar a pie para poder llegar a la ciudad de Buenos Aires.