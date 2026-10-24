Fuerte explosión en un bar de Rosario dejó un herido y daños materiales
La fuerza del estallido rompió los ventanales y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a una persona que sufrió quemaduras.
Una explosión en un bar del centro de Rosario generó momentos de preocupación este sábado por la mañana y provocó importantes daños materiales. Una persona sufrió quemaduras y debió recibir asistencia médica, mientras que los vidrios del frente del comercio quedaron destruidos.
El episodio ocurrió alrededor de las 9.30 en la esquina de Balcarce y 3 de Febrero, en una zona de circulación habitual de vecinos y clientes de los comercios gastronómicos de la ciudad.
La detonación sorprendió a quienes se encontraban en las inmediaciones. Como consecuencia de la onda expansiva, los ventanales del local estallaron y numerosos fragmentos de vidrio quedaron esparcidos sobre la vereda y el sector de las mesas exteriores.
Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de atender a la paciente a una cuadra del bulevar Oroño. Mientras tanto, los bomberos constataron que no había riesgo de incendio dentro del inmueble, aunque el estallido produjo grandes daños materiales.
Los bomberos recibieron el pedido de auxilio minutos después de las 9.30 de la mañana. Cuando llegaron, la encargada del bar ya estaba siendo asistida por los médicos del servicio público.
De acuerdo al diagnóstico del Sies, la mujer sufrió quemaduras en la parte baja de la espalda y los glúteos. Mientras tanto, agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) se ocuparon de vigilar la zona hasta que verificaron que ya no había peligro alrededor.
Según fuentes vinculadas al procedimiento, el bar quedó destrozado por la explosión del calderín de una cafetera industrial. Dado que el lugar no tiene conexión a la red de gas natural ni utilizan garrafas, no había peligro de incendio.
La víctima estaba consciente y confirmó que la máquina estalló mientras estaba trabajando en el negocio. Por la acumulación de presión, todos los vidrios de la ochava sudoeste se rompieron y se cayó una parte de las placas de yeso del techo.
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