Fuerte explosión en un bar de Rosario dejó un herido y daños materiales

De acuerdo al diagnóstico del Sies, la mujer sufrió quemaduras en la parte baja de la espalda y los glúteos. Mientras tanto, agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) se ocuparon de vigilar la zona hasta que verificaron que ya no había peligro alrededor.

El estallido se produjo en un local ubicado cerca del bulevar Oroño. La única víctima del incidente tiene 33 años. Foto: La Capital.

Según fuentes vinculadas al procedimiento, el bar quedó destrozado por la explosión del calderín de una cafetera industrial. Dado que el lugar no tiene conexión a la red de gas natural ni utilizan garrafas, no había peligro de incendio.

La víctima estaba consciente y confirmó que la máquina estalló mientras estaba trabajando en el negocio. Por la acumulación de presión, todos los vidrios de la ochava sudoeste se rompieron y se cayó una parte de las placas de yeso del techo.