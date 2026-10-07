Golpe al contrabando: cayeron en Formosa con mercadería valuada en más de $7 millones
La carga incluía casi cien ventiladores, decenas de celulares, termos, pequeños electrodomésticos, utensilios de cocina y hasta piletas.
Un control de rutina realizado en uno de los accesos a la provincia de Formosa culminó con un golpe al contrabando a raíz del secuestro de un cargamento de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero y valuado en más de 7 millones de pesos.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Lucio V. Mansilla y derivó en la intervención de la Justicia Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El operativo se llevó a cabo el domingo poco después del mediodía en un puesto caminero situado sobre el acceso sur de la provincia norteña. Los agentes realizaban tareas de identificación de personas y verificación de vehículos, cuando detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hiace, donde viajaban tres hombres.
Al momento de realizar una inspección en la zona de carga del vehículo, los efectivos detectaron una cantidad considerable de productos que, de acuerdo con la información oficial, habían ingresado al país sin la documentación aduanera requerida.
Qué encontraron dentro de la camioneta
Entre los elementos secuestrados había 20 teléfonos celulares, además de seis linternas LED, seis depiladoras eléctricas, seis máquinas para cortar cabello y seis afeitadoras eléctricas.
El cargamento también incluía 96 ventiladores de pie, 60 termos, 20 purificadores de agua, 5 licuadoras de mano y 10 conjuntos compuestos por secador de cabello y planchita.
A eso se le sumaban 140 sets de cubiertos, 12 trituradoras de verduras, cubiertos varios y nueve piletas de distintas capacidades.
De acuerdo con lo informado por el portal Noticias Formosa, el valor total de los elementos secuestrados fue estimado en más de $7.600.000, según la información proporcionada sobre el operativo.
Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal, desde donde se ordenó la verificación completa de la carga y el secuestro preventivo de todos los productos. Asimismo, se dio participación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedando las actuaciones y los elementos incautados a disposición de la Justicia.
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