Golpe al contrabando: cayeron en Formosa con mercadería valuada en más de $7 millones

El cargamento también incluía 96 ventiladores de pie, 60 termos, 20 purificadores de agua, 5 licuadoras de mano y 10 conjuntos compuestos por secador de cabello y planchita.

A eso se le sumaban 140 sets de cubiertos, 12 trituradoras de verduras, cubiertos varios y nueve piletas de distintas capacidades.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias Formosa, el valor total de los elementos secuestrados fue estimado en más de $7.600.000, según la información proporcionada sobre el operativo.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal, desde donde se ordenó la verificación completa de la carga y el secuestro preventivo de todos los productos. Asimismo, se dio participación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedando las actuaciones y los elementos incautados a disposición de la Justicia.