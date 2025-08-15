Incendio en Caballito: arden unas casillas pero descartan peligro de derrumbe
Las llamas se desataron en unas construcciones precarias ubicadas sobre un terreno abandonado en Olegario V. Andrade, entre Bogotá y Avellaneda.
Este viernes, un incendio se desató en varias casillas ubicadas sobre un terreno abandonado en Olegario V. Andrade, entre Bogotá y Avellaneda, en Caballito. Según informaron Bomberos de la Ciudad, ya se encuentran trabajando en el lugar dos dotaciones y una ambulancia del SAME para asistir a los posibles afectados y controlar la propagación de las llamas.
Testigos describen la situación como compleja, debido a la precariedad de las construcciones y la presencia de materiales altamente inflamables. Uno de los vecinos relató que un hombre mayor, indigente, prendía fuego diariamente para calentarse. “Él mete palés, colchones de goma y espuma; hizo una especie de dormitorio improvisado, y hoy, por el frío, el fuego se le salió de control”, explicó.
El riesgo se agrava por la cercanía de un gomero y pastizales secos que podrían hacer que las llamas se expandan rápidamente. “Una vez vi cómo se prendió el gomero desde una pequeña brasa y continuó todo el fuego. Es muy común que pase esto acá”, agregó el vecino.
Además, recordó que en la zona, antiguamente, funcionaban talleres que fabricaban estructuras navideñas para shoppings, y gran cantidad de materiales y herramientas permanecen abandonados en el lugar, aumentando la peligrosidad.
En el terreno afectado viven varias familias en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los vecinos comentaron que al fondo residen entre cuatro y cinco familias, incluyendo una mujer con su hija pequeña, y que algunos de los habitantes del lugar han tenido conflictos personales, con antecedentes de violencia intrafamiliar.
La situación se complica por la irregularidad de las ocupaciones y la falta de infraestructura para garantizar seguridad. Raúl y Elsa, vecinos de la zona, destacaron que la intervención de la policía en ocasiones ha sido limitada: “Supuestamente corrieron al hombre del lugar, pero él siempre regresaba por otro lado, y la situación se repetía”.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantener a los curiosos alejados del terreno hasta que el incendio sea completamente controlado. La Ciudad continuará con las tareas de prevención para evitar un posible derrumbe y garantizar la seguridad de los habitantes y del personal de emergencia.
La combinación de materiales inflamables, viviendas precarias y la presencia de personas en situación de calle convierte a este incendio en un caso de alto riesgo, que podría tener consecuencias graves si no se logra controlar a tiempo.
