Incendio en Caballito: arden unas casillas pero descartan peligro de derrumbe

incendio caballito

La situación se complica por la irregularidad de las ocupaciones y la falta de infraestructura para garantizar seguridad. Raúl y Elsa, vecinos de la zona, destacaron que la intervención de la policía en ocasiones ha sido limitada: “Supuestamente corrieron al hombre del lugar, pero él siempre regresaba por otro lado, y la situación se repetía”.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantener a los curiosos alejados del terreno hasta que el incendio sea completamente controlado. La Ciudad continuará con las tareas de prevención para evitar un posible derrumbe y garantizar la seguridad de los habitantes y del personal de emergencia.

La combinación de materiales inflamables, viviendas precarias y la presencia de personas en situación de calle convierte a este incendio en un caso de alto riesgo, que podría tener consecuencias graves si no se logra controlar a tiempo.