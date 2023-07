Crimen de Fernando Pérez Algaba: el abogado del barra se refirió a los audios

Ante el fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, Iglesias y su hijo aseguraron que Pérez Algaba les debía dinero y confirmaron la existencia de los audios.

En este marco, Rodrigo González, abogado de Nazareno y Gustavo Iglesias, explicó que con Pérez Algaba “se conocían hace 8 años del rubro de la compra y venta de automotores de mediana y alta gama. Fernando era un chico super confiable, tenía créditos en todos lados. Le daban el auto, se lo llevaba, lo pagaba después. No había ningún problema”.

Sin embargo, “en el 2020, Fernando empezó con algunas conductas que no eran las que ellos conocían. Empezó a estar muy involucrado en el juego, en las operaciones bursátiles, inversiones y empieza a tomar deuda con un montón de personas”.

Mientras Fernando recibía el dinero de clientes para invertirlos en el negocio de las criptomonedas, según el abogado, a Gustavo y Nazareno, Pérez Algaba “les pidió plata prestada a cambio de un interés”.

“Les pagó el interés algunos meses y en junio-julio del año pasado Fernando desapareció de un día para el otro y cambió sus teléfonos, cuando se fue a España”, mencionó el letrado.

En relación a la violencia que se llega a escuchar en los audios, el abogado les bajó el tono a las amenazas y pidió que se tuviera en cuenta “el enojo y la bronca” de su cliente ante la deuda de Fernando, así como también el contexto en el que se conocen las conversaciones.

“Son audios fuertes, desagradables en el contexto de hoy. Si hubiésemos escuchado estos mismos audios en una denuncia por amenazas y Fernando no aparecía muerto, nos parecería lo que nos parece hoy ”, sostuvo González.

El abogado mencionó entonces la existencia de “un audio muy largo” que no se compartió en los medios de comunicación y del cual solo se conocen fragmentos: “Gustavo tenía la dirección exacta de Fernando y no lo iba a buscar. Lo que quería Gustavo era cobrar y si se agarraban a trompadas no cobraba nunca más”.

“El hijo de Gustavo es el primero que le presta plata, hay chats donde Fernando lo insulta a Nazareno y lo invita a pelear. En algún momento Fernando le escribe que le iba a pegar un tiro en la cabeza a Gustavo”, informó.

Además, mencionó que otro testigo también declaró haber visto a Fernando “armado” en un restaurante.

El abogado destacó dos factores claves por los que Gustavo y Nazareno están libres “no haber esperado ni un minuto” en ir a declarar a la DDI “no como en el caso de la camioneta o del perro”.

“Ni hubo tiempo para preparar” a una coartada porque además ambos pudieron “justificar que no estuvieron en ninguno de los lugares cercanos a donde estuvo la víctima”.

Por el crimen de Pérez Algaba se encuentra detenida una mujer trans identificada como Nicol, quien aseguró que no conocía al empresario y que era inocente. Sin embargo, el viernes los investigadores encontraron restos de sangre en su casa, por lo que llevan a cabo los análisis necesarios para determinar si pertenecen o no a "Lechuga".