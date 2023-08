Crimen de Pérez Algaba: una médium asegura que hay dos culpables, pero "nunca van a ser atrapados" 

Respecto a la forma en la que se encontraron los restos de Pérez Algaba, expresó que “lo que hacen con el cuerpo es un descarte de entre uno y tres días después. No lo descartan el mismo día en el que se lo ve con vida".

"Al menos un día después lo descuartizan y dos luego de desaparecer es que lo descartan", detalló Pace.

Quiénes habrían matado a Fernando Pérez Algaba, según la médium

Según Noelia Pace, “los últimos que lo vieron con vida no son los implicados" y sostuvo que "alguien aprovechó ese pago que tenía que hacer y estuvo de por medio" para matarlo.

Fernando Pérez Algaba

"Hay un tercero que se favoreció con ese pago y hay gente que desapareció del radar de la Justicia, que no están en su domicilio y que no la pueden notificar. Esas personas estaban implicadas en el conocimiento de este tercero en cuestión. De hecho, uno de esos está fugado y se preserva porque sabe quién es el que lo mató", explicó la médium.

Pace aseguró que “hay un asesino intelectual, otro material y hay muchas personas en el medio que saben de dónde viene esto".

Sobre ese autor intelectual, la médium detalló: "Esta persona que digo no le interesaba la deuda que tenía el empresario, porque estaba seguro de que no le iba a pagar ni siquiera parte del monto. Hablamos de un crimen por dinero, información y otros menesteres".

"La forma de matarlo es un mensaje. Las personas que no aparecen no solo están fugadas por no querer meterse, sino porque esto es un mensaje", advirtió.

La vidente afirmó que "este autor intelectual ni siquiera está en el país, por eso no hay que buscarlo acá", al tiempo que detalló: "Vivió en Argentina mucho tiempo, pero no es argentino".

En cuanto al autor materia, indicó: "En la parte material hubo más de un involucrado. Quién se dedicó a matarlo y hacer lo que quiso con el cuerpo, pero tampoco lo van a encontrar".

Por otro lado, aseguró que Nicole Chamorro, por ahora la única persona detenida, es "el típico perejil” y que el barrabrava de Boca que envió los audios con amenazas "puede estar reclamando una deuda, eso no se duda, pero que tenga que ver con lo que ocurrió, para mí, no", sostuvo en declaraciones a "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

La médium y vidente anticipó también que "la investigación va a decaer, volverá a tomar ímpetu posterior a las elecciones primarias, en septiembre, y "quizá detengan a alguien más, pero sin demasiada consistencia".