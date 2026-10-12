Insólito: se metió a una alcantarilla con un cuchillo y tuvieron que rescatarlo

Una vez presentes en el lugar, los expertos procedieron a llevar a cabo la inspección del interior de la alcantarilla. Con la ayuda de una escalera, el personal consiguió revisar el sector y avanzar con el operativo para retirar al hombre del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron que el sospechoso llevaba entre sus pertenencias un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de unos tres metros de largo. Todos esos elementos fueron secuestrados.

Finalmente, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia junto con los objetos incautados.

Hasta el momento, no trascendieron los motivos por los cuales el detenido había entrado al desagüe ni se precisó la procedencia del cable. Tampoco se detalló si el sospechoso tenía antecedentes o si se le atribuye algún otro delito.