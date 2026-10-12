Insólito: se metió a una alcantarilla con un cuchillo y tuvieron que rescatarlo
Efectivos policiales y Bomberos de la ciudad de Córdoba montaron un operativo para sacar al hombre que se había metido dentro de una alcantarilla.
Un insólito operativo se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, donde Bomberos y efectivos policiales tuvieron que intervenir para sacar a un hombre de 34 años que se había metido dentro de una alcantarilla.
El episodio ocurrió durante la noche del viernes en la esquina de las calles Corrientes y Bancalari del Barrio Villa Argentina, un sector residencial ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, y se descubrió cuando las cámaras de videovigilancia del 911 lo registraron en el momento en el que entraba a una alcantarilla.
Un operador del sistema de monitoreo advirtió los movimientos del sospechoso y dio aviso a los efectivos policiales para que se dirigieran al lugar.
Cuando las patrullas de Cordobeses en Alerta llegaron a la esquina señalada, encontraron el ingreso al desagüe tapado con un cartón, tal como habían advertido las imágenes de las cámaras de seguridad.
Según se informó, el conducto en cuestión tenía unos cuatro metros de profundidad aproximadamente, por lo que los efectivos policiales solicitaron la presencia de personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección de Bomberos, para que colaboraran en el operativo.
Una vez presentes en el lugar, los expertos procedieron a llevar a cabo la inspección del interior de la alcantarilla. Con la ayuda de una escalera, el personal consiguió revisar el sector y avanzar con el operativo para retirar al hombre del lugar.
Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron que el sospechoso llevaba entre sus pertenencias un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de unos tres metros de largo. Todos esos elementos fueron secuestrados.
Finalmente, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia junto con los objetos incautados.
Hasta el momento, no trascendieron los motivos por los cuales el detenido había entrado al desagüe ni se precisó la procedencia del cable. Tampoco se detalló si el sospechoso tenía antecedentes o si se le atribuye algún otro delito.
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