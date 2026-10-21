La historia de Guillermo Álvarez, "El Concheto": el asesino serial que tuvo que volver a la cárcel de Devoto
Guillermo Álvarez está preso desde hace 30 años por varios homicidios y otros delitos como robo y lesiones. Qué pasó durante su traslado a Marcos Paz.
El asesino serial Guillermo Álvarez, conocido como “el Concheto” o “el Patovica”, fue uno de los primeros presos en ser trasladados a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz durante el operativo de mudanza. Sin embargo, a las pocas horas tuvo que ser devuelto a la cárcel de Villa Devoto.
Ahora, el hombre de 48 años volvió al oeste del conurbano bonaerense, aunque quedó alojado en otra prisión. ¿Qué pasó durante el operativo?
La primera mudanza de la cárcel de Devoto a Marcos Paz
La primera mudanza había durado apenas unas horas. Cuando comenzó el traslado de presos a la nueva cárcel, el abogado de Álvarez presentó un reclamo para evitar que su defendido fuera cambiado de lugar. El planteo se incorporó a otro iniciado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que había presentado un habeas corpus para proteger los derechos de todos los detenidos en la cárcel de Devoto. La Justicia finalmente rechazó ese reclamo general.
En el caso de Álvarez, su abogado explicó que el detenido tiene "un régimen especial de alojamiento y aislamiento", establecido por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 y luego confirmado y ampliado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 28, que actualmente tiene a su cargo la causa. Según la defensa, esas medidas responden a una situación grave que podría poner en peligro su vida.
El juez Bignone señaló que el TOC N° 28 había ordenado que Álvarez permaneciera en su lugar de alojamiento y que cualquier posible traslado fuera informado con anticipación. Sin embargo, esa indicación no se había respetado.
Por ese motivo, el mismo domingo 11 en que comenzó el operativo de mudanza de presos, se realizó una audiencia por Zoom y se ordenó que Álvarez regresara a la cárcel de Devoto en un plazo máximo de dos horas.
La nueva estadía en Devoto duró poco
Finalmente, desde el jueves pasado, el asesino fue llevado a Marcos Paz, pero no a la nueva cárcel, sino al Complejo Penitenciario II del Servicio Penitenciario Federal (SPF), una prisión de alto riesgo.
En el mismo lugar también aloja a Ariel García Furfaro y a otros procesados en la causa del fentanilo contaminado, además de los policías condenados por el crimen de Lucas González, futbolista de las divisiones juveniles de Barracas Central.
De todas formas, fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional aclararon que Álvarez no ocupa un sector de máxima peligrosidad del establecimiento. “Es un preso común que tiene resguardo por tratarse de un verdugo de otros reclusos. Está aislado”, explicaron a La Nación.
La historia del asesino Guillermo Álvarez
Guillermo Álvarez fue detenido en agosto de 1996. Según la acusación, entre el 27 y el 28 de julio de ese año asesinó a un hombre delante de su hija para robarle el auto, y después mató a un subinspector de la Policía Federal y a una estudiante durante un asalto al pub Company, en el barrio porteño de Belgrano.
En 1998, mientras estaba detenido en la antigua cárcel de Caseros, mató a un compañero de celda de 17 años. Por esos hechos recibió una condena a reclusión perpetua, junto con una accesoria por tiempo indeterminado, por los delitos de robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real.
Sin embargo, el 26 de agosto de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el juicio y la sentencia tras un recurso de la defensa vinculado con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esta situación, la defensa pidió que Álvarez fuera excarcelado mientras se resuelve su situación judicial. Argumentó que no debería seguir preso sin una condena vigente en una causa que lleva más de 28 años en trámite. Además, sostuvo que, al hacer los cálculos legales, deberían reconocérsele más de 46 años de privación de la libertad.
Mientras se define si habrá un nuevo juicio, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación. El fiscal Sandro Abraldes sostuvo que la reincidencia de Álvarez impedía concederle la libertad condicional.
La nulidad del juicio todavía no está firme y el expediente llegó a la Corte Suprema por una presentación del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, quien sostuvo que las irregularidades en el proceso judicial pueden obligar al Estado a reparar el daño causado, pero eso no significa necesariamente que hayan perjudicado el derecho de Álvarez ni que justifiquen anular todo el juicio.
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