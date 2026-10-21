La historia de Guillermo Álvarez, "El Concheto": el asesino serial que tuvo que volver a la cárcel de Devoto

Por ese motivo, el mismo domingo 11 en que comenzó el operativo de mudanza de presos, se realizó una audiencia por Zoom y se ordenó que Álvarez regresara a la cárcel de Devoto en un plazo máximo de dos horas.

La nueva estadía en Devoto duró poco

Complejo Penitenciario II de Marcos Paz

Finalmente, desde el jueves pasado, el asesino fue llevado a Marcos Paz, pero no a la nueva cárcel, sino al Complejo Penitenciario II del Servicio Penitenciario Federal (SPF), una prisión de alto riesgo.

En el mismo lugar también aloja a Ariel García Furfaro y a otros procesados en la causa del fentanilo contaminado, además de los policías condenados por el crimen de Lucas González, futbolista de las divisiones juveniles de Barracas Central.

De todas formas, fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional aclararon que Álvarez no ocupa un sector de máxima peligrosidad del establecimiento. “Es un preso común que tiene resguardo por tratarse de un verdugo de otros reclusos. Está aislado”, explicaron a La Nación.

La historia del asesino Guillermo Álvarez

Recibió una condena a reclusión perpetua por los delitos de robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves

Guillermo Álvarez fue detenido en agosto de 1996. Según la acusación, entre el 27 y el 28 de julio de ese año asesinó a un hombre delante de su hija para robarle el auto, y después mató a un subinspector de la Policía Federal y a una estudiante durante un asalto al pub Company, en el barrio porteño de Belgrano.

En 1998, mientras estaba detenido en la antigua cárcel de Caseros, mató a un compañero de celda de 17 años. Por esos hechos recibió una condena a reclusión perpetua, junto con una accesoria por tiempo indeterminado, por los delitos de robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real.

Sin embargo, el 26 de agosto de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el juicio y la sentencia tras un recurso de la defensa vinculado con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Guillermo Álvarez fue detenido en agosto de 1996

Ante esta situación, la defensa pidió que Álvarez fuera excarcelado mientras se resuelve su situación judicial. Argumentó que no debería seguir preso sin una condena vigente en una causa que lleva más de 28 años en trámite. Además, sostuvo que, al hacer los cálculos legales, deberían reconocérsele más de 46 años de privación de la libertad.

Mientras se define si habrá un nuevo juicio, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación. El fiscal Sandro Abraldes sostuvo que la reincidencia de Álvarez impedía concederle la libertad condicional.

La nulidad del juicio todavía no está firme y el expediente llegó a la Corte Suprema por una presentación del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, quien sostuvo que las irregularidades en el proceso judicial pueden obligar al Estado a reparar el daño causado, pero eso no significa necesariamente que hayan perjudicado el derecho de Álvarez ni que justifiquen anular todo el juicio.