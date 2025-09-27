La nueva propuesta de ARCA para que puedas pagar tus deudas

Quienes accedan al plan pueden hacerlo sin necesidad de un pago inicial o aportando solo un pequeño porcentaje del total adeudado, que puede ser del 1% o del 3%, según corresponda. La financiación aplica una tasa de interés que gira en torno al 2,75% mensual, al mismo tiempo que la deuda puede abonarse en un máximo de 18 cuotas.

Los dos cambios clave

ARCA modificó su régimen de facilidades de pago, introduciendo dos cambios principales:

Plan para entidades en crisis: este régimen de pagos dirigido a contribuyentes en concurso preventivo o quiebra permite regularizar deudas fiscales y de seguridad social generadas tras el inicio del proceso.

Actualización de montos mínimos: los pagos iniciales y las cuotas de todos los planes de facilidades se elevaron de $2.000 a $50.000.