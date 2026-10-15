Leonardo Cositorto está internado y será operado por una necrosis genital

Las condenas que recibió el líder de Generación Zoe

Leonardo Cositorto, durante uno de los juicios en su contra

La internación se produce mientras Leonardo Cositorto cumple una condena en Corrientes. En febrero de 2025, recibió una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa en esa provincia.

Ese fallo no fue el único que enfrentó por las actividades vinculadas con Generación Zoe. En julio de 2025, también fue condenado en Salta a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Desde entonces, Cositorto permanece detenido en el Pabellón 14 de la Unidad Penal N° 6 de Corrientes.