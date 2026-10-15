Leonardo Cositorto está internado y será operado por una necrosis genital
El fundador de Generación Zoe, condenado por estafa y asociación ilícita, fue trasladado al Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa, tuvo que ser internado en el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde será operado por una necrosis en la zona genital. La intervención podría durar más de cuatro horas y requerir varios días de recuperación.
Cositorto fue trasladado ayer por la mañana desde la unidad penitenciaria en la que se encuentra detenido hasta el hospital bajo un importante operativo de seguridad y quedó alojado en el sector de Quirúrgica 1, bajo custodia, a la espera de la operación programada para este jueves.
Según detallaron fuentes vinculadas al caso, su estado de salud requiere una intervención para tratar el tejido afectado, aunque el alcance definitivo de la cirugía dependerá de lo que encuentren los médicos durante el procedimiento. La operación podría extenderse durante más de cuatro horas.
Cómo será la operación de Leonardo Cositorto
La operación prevista contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y realizar una limpieza de la zona comprometida para eliminar el tejido muerto. La intervención buscará abordar las consecuencias de la necrosis, aunque no se informaron otros detalles sobre su cuadro clínico, de acuerdo con la información aportada a NA.
A su vez, se estima que el período posterior a la intervención no sería breve. Fuentes cercanas a Leonardo Cositorto confirmaron que “tendrá varios días de post operatorio en el hospital”. Se prevé que el condenado continúe alojado en el hospital después de la cirugía y por el momento no se precisó una fecha para su regreso a la cárcel.
Las condenas que recibió el líder de Generación Zoe
La internación se produce mientras Leonardo Cositorto cumple una condena en Corrientes. En febrero de 2025, recibió una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa en esa provincia.
Ese fallo no fue el único que enfrentó por las actividades vinculadas con Generación Zoe. En julio de 2025, también fue condenado en Salta a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.
Desde entonces, Cositorto permanece detenido en el Pabellón 14 de la Unidad Penal N° 6 de Corrientes.
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