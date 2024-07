Caso Loan: los celulares hallados son de la enfermera que atendió a Caillava el día de la desaparición

Ante el revuelo, Alicia Axson, quien trabaja como enfermera en el hospital de 9 de Julio y fue la mujer que atendió a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava la misma noche que desapareció Loan, confirmó horas después que ella era la dueña de los dos celulares y el cargador que fueron encontrados entre la basura. “Son míos”, dijo la mujer, que vive en frente al cuartel.

“Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos”, aseguró la enfermera, mientras sostenía otros tres celulares en la mano que, según indicó, eran para que juegue su nieto.

caso loan Alicia Axson Alicia Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava la noche de la desaparición de Loan Danilo Peña

“Uno de los teléfonos estaban rotos acá (señala la pantalla) y el otro creo que estaba astillado. Para que mi nieto no los agarren, los tiré para que no se lastimen. Son teléfonos viejos que no uso. Dejé estos viejitos”, indicó la mujer y negó que los teléfonos hayan sido quemados. “Los tiré a hora de la siesta”, detalló e indicó que llegó a su casa en horas de la noche.

“Si estuviera escondiendo algo no vengo, me pierdo, no sé”, comentó entre risas. Al ser consultada por su reacción, indicó: “No entiendo nada. Me pone nerviosa, no sé qué estarán pensando. Que revisen el teléfono si los pueden abrir, porque son teléfonos viejos”.

Dijo que “no le pareció sospechoso” tirar los celulares. “Capaz están pensando que estaba descartando pruebas, pero nada que ver. Era porque estaban rotos, nada más, no lo puedo creer”, aseguró.

La mujer fue a declarar dos veces ante la justicia provincial: “Siempre estuve dispuesta a colaborar”, sostuvo y reiteró: “No fue nada intencional. Son celulares que no sirven, los tiré para que mi nieto no se lastime. No tengo por qué mentir, no tengo nada que ocultar”.

Luego, en diálogo con los periodistas, se mostró enojada ante las sospechas de la prensa y aclaró: “Jamás mentí, con una mano en el corazón. Ese día estuve trabajando, cuando María Victoria fue a atenderse yo estaba de guardia. A cualquier compañero le pudo haber tocado atenderla. Ella tosió cuando estaba en el hospital, la escucharon toser. En ese momento no vi la camioneta en la que estaba Carlos Pérez porque estaba la ambulancia”.

celulares enfermera caso loan