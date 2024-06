Caso Loan Danilo Peña: se viralizó un supuesto audio de Gustavo Valdés y las redes sociales estallaron

Sin embargo, y ante la difusión y debate generado en las redes, desde la gobernación de Corrientes se aseguró que se trata de un audio generado con programas de inteligencia artificial (IA), imitando el tono de voz del mandatario provincial.

Qué dice al audio atribuido a Gustavo Valdés

Antes de que el audio se hiciera público, el gobernador Valdés había declarado con relación a la desaparición de Loan que “no descartamos ninguna de las pistas. Pusimos todos los medios y no vamos a dudar en seguir aportando todo lo posible para saber qué pasó".

“Lo vamos a seguir buscando, jamás lo vamos a dar por muerto", subrayó el mandatario que se puso a disposición de la familia y todos los recursos de la provincia para avanzar con la investigación y los operativos de búsqueda.

Por el contrario, en el audio que se viralizó puede escucharse: “Imaginate si se levanta ese pueblo de mierda… No me interesa si él aparece o no, lo que me importa es que esto no salte, ¿entendés? Dejá de joder y que caiga alguien. Cinco días lidiando con esto…”

audio valdés loan.mp4

Allanaron la casa de la ex empleada municipal detenida por la desaparición de Loan

En la tarde de este sábado se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de María Victoria Caillava, la exempleada municipal que fue detenida por su presunta conexión con la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña. Su esposo, el exprefecto Carlos Pérez, también está arrestado por el caso.

Durante el allanamiento se realizaron excavaciones en el jardín y se registró exhaustivamente el interior de la casa, de donde se llevaron diversos elementos que podrían ser de utilidad para la investigación que se desarrolla en Corrientes, a fin de dar con el paradero del menor desaparecido desde hace nueve días.

En el allanamiento también se utilizaron perros como los que se usaron en la noche del viernes último para determinar que había rastros de Loan en uno de los vehículos del matrimonio, que derivó en la detención de Caillava y Pérez.

matrimonio perez y caillava.jpg