Declararon los adolescentes detenidos por el crimen del turista en Mar del Plata: qué dijeron

Si bien no trascendieron mayores detalles de la audiencia, los dos hermanos y un amigo de ellos -un adolescentes de 14 años y dos de 15, respectivamente- habrían señalado a otras dos personas como las autoras del homicidio tras asegurar que ellos no portaban armas. Además, aceptaron que momentos antes de que se iniciara la discusión con la víctima y sus amigos habían arrojado a la calle bolsas con agua desde el departamento C del 7º piso del edificio ubicado en la esquina de Rawson y Sarmiento.