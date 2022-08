Escándalo en el cuartel de bomberos que ayudó Santi Maratea: qué dijo el influencer

Qué dijo Santi Maratea

maratea.png

Inevitablemente el nombre de Maratea se iba a mencionar porque de otro modo el 99 por ciento del país iba a desconocer ese cuartel de bomberos, que se hizo famoso gracias a la ayuda que consiguió el influencer.

Con el tema instalado en los medios, Santi Maratea habló sobre el tema, aclarando que con su colecta no se le dio plata a nadie.

"Pero si leí bien las sospechas no son sobre la plata de las colectas, las sospechas son por la plata que no pone el estado (obvio) De hecho con la colecta no le dimos plata a nadie, repartimos camiones, bombas, pingafogos, cascos , guantes, etc", escribió el influencer en sus redes sociales.