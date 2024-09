Milei justificó la quita de subsidios al transporte en el AMBA: ¿cómo lo hizo y a cuánto se va el boleto?

"En todos lados pagan un boleto de 700 y acá no. 370. ¿Cómo es eso? Vivimos en un país federal y esos servicios son responsabilidad de los distritos particulares", destacó.

Y añadió: "Le corresponde a cada dependencia. Después cada dependencia puede determinar si quiere los servicios subsidiados o quieren tarifa plena. No es decisión mía. La van a tener que tomar Jorge Macri y Axel Kicillof".

El Gobierno nacional le concederá a la Ciudad el control total de las 31 líneas de colectivo que circulan en su jurisdicción, tal como lo solicitó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por lo que éste tendría el control del sistema de las mismas.

Embed - QUITA de SUBSIDIOS al TRANSPORTE PÚBLICO: CUÁNTO va a COSTAR el BOLETO

Jorge D'Onofrio criticó la quita de subsidios al transporte

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, criticó la medida de Milei. El funcionario bonaerense sostuvo que la quita de subsidios a la línea de colectivos, tiene la intención de afectar a la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof y también a los habitantes del territorio bonaerense.

Embed - JORGE D'ONOFRIO, sobre la QUITA de SUBSIDIOS: "Esto es CONTRA la PROVINCIA y los BONAERENSES"

"Esto es contra la provincia y los bonaerenses, no tengo ninguna duda. Faltan cuatro meses para que termine el año fiscal, el Gobierno nacional no tenía ninguna necesidad de tomar esta medida en tan poco tiempo. Fundamentalmente no hacía mella en el presupuesto nacional, lo que sí estamos viendo es que quieren construir un equilibrio fiscal trucho, trasladándose a la gente y a las provincias", aseguró el funcionario.

"Con la provincia de Buenos Aires no puede haber ningún cambio porque nosotros pagamos el 100% de los subsidios, con lo cual no hay modificación en las tarifas. Si está confirmado que a partir del lunes, el boleto integrado no se aplica más el descuento", indicó Jorge D'Onofrio en C5N.